Жертвы ДТП у метро «Славянский бульвар»: 12-летняя школьница, учитель музыки, врач-педиатр…

26 Дек. 23:38 2017-12-26T23:58:24+03:00

В списке жертв аварии - четыре человека. Мужчина, две взрослые женщины и девочка Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во вторник Департамент здравоохранения Москвы сообщил, в каком состоянии находятся пострадавшие в жутком ДТП у станции метро «Славянский бульвар». В столичных больницах остаются 9 человек. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. Еще шесть пациентов в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном.

В списке жертв аварии - четыре человека. Мужчина, две взрослые женщины и девочка.

Первыми о раненом в ДТП ребенке корреспондентам «КП» рассказали двое очевидцев - молодые люди из Белоруссии Дмитрий и Даниил. Они одними из первых помогали вытаскивать из-под автобуса раненых. Парни говорили о «девочке лет 13-14», которую несли к скорым.

- Она была вся в крови, но находилась в сознании, - рассказывал Дмитрий. - Я ей говорю: «Потерпи, солнышко, потерпи. Я не доктор. Сейчас будут врачи…»

Школьницу передали медикам. Ее увезли. Ребята еще пару часов носились между полицейскими и МЧСниками, пытаясь выяснить хоть у кого-нибудь, жива ли девочка.

Однако в официальных списках погибших и пострадавших детей такого возраста не было. Оказалось, что документов у девочки с собой не было, поэтому возраст определили по внешнему виду. К сожалению, школьница, которую вытащили ребята-белорусы, все-таки погибла… В том первом списке ее записали как «неизвестную, 17 лет». На самом деле девочке было всего 12. Ее звали Маша.

Девочка занималась музыкой, играла на скрипке. В тот день она возвращалась с музыкального конкурса вместе со своим педагогом Натальей Гудковым. 53-летняя женщина преподавала в московской Детской музыкальной школе имени Микаэла Таривердиева. Когда автобус выскочил на тротуар и затем покатился по ступенькам перехода вниз, они шли рядом. Наталью Гудкову тоже не смогли спасти.

Наталья Гудкова

38-летняя москвичка Елена Михайлова - выпускница Российского государственного медицинского университета. Много лет работала педиатром-гастроэнтерологом. В последнее время трудилась в частной клинике в Одинцове. Через «Славянский бульвар» она каждый день возвращалась с работы домой...

Педиатр Елена МихайловаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Четвертый погибший - 27-летний Артем Карпов.

Среди пострадавших, доставленных в больницу в состоянии средней степени тяжести оказался видный специалист по компьютерным технологиям. 41-летний Юрий Калнышкан в конце 90-х закончил мехмат МГУ, в 2002-м получил докторскую степень в Королевском Холловеевском Колледже Лондонского университета. С тех пор преподает там информатику и фактически живет на две страны, Россию и Великобританию. 25 декабря Юрий ехал на встречу в Сколково.

Юрий Калнышкан

Еще одна пострадавшая - 27-летняя москвичка Алена Дронова. Психолог. Выехала на работу, оставив дома с родственницей полуторагодовалую дочь. Родители женщины рассказали «КП», что о случившемся им сообщил неизвестный мужчина, который вытащил Алену из-под автобуса.

- Мне позвонил с незнакомого номера мужчина. Сказал, что моя дочь пострадала в аварии, но она жива, с ней все в порядке, - рассказала корреспонденту «КП» мать женщины. - Они передали трубку Алёне. Та только сказала: «Мама, я ничего не помню...»

У женщины повреждены внутренние органы, несколько переломов.

Некоторым повезло больше - госпитализация не понадобилась. 45-летний уроженец Молдавии Марин Дороган получил лишь незначительные повреждения и после осмотра врачей уехал.

Студент МГИМО Илья Котлов (22 года) в списке пострадавших поначалу не значился. Хотя в момент ДТП он находился в автобусе.

- Автобус стал тихонько трогаться. И вдруг произошел резкий рывок, - рассказал он «КП». - Автобус понесся вперед. Я видел, что водитель пытался затормозить, пытался рулить, сигналил. И потом автобус полетел вниз. Я успел подумать, что это все...

Студент МГИМО Илья КотловФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодой человек пролетел через весь салон, ударился головой, осколками разбившихся стекол ему посекло руки. Оттерев кровь, он уехал с места аварии на такси - опаздывал на встречу в Сколково. Но в итоге все равно был госпитализирован в «Склиф». Оказалось, что у него сотрясение головного мозга.

Напомним, 58-летний водитель автобуса Виктор Тихонов задержан на месте аварии. Однако допросить его следователи пока не могут - мужчина госпитализирован с серьезным повреждением головы. Рассматриваются две основные версии: техническая неисправность автобуса либо водитель не справился с управлением.

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Эксперт об аварии с автобусом на "Славянском бульваре": "Очевидно, что автобус в этот момент был неуправляем"

Мы попросили независимого технического эксперта Юрия Антипова прокомментировать эти слова.

- Кто ему мешал снова поставить автобус на ручник, как сделал бы любой даже начинающий водитель? - говорит Антипов. - Может быть, он на какое-то мгновение отвлекся и теперь боится признаться в этом. На видео видно, как автобус начал двигаться с некоторым минимальным ускорением по прямой, и водитель даже не пытался рулить. Все его действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляем. (подробнее)