2017-12-27T01:37:17+03:00
Общество

По программе реновации в Москве расселят более 40 тысяч квартир

Жители этих хрущевок получат новое жилье к 2022 году
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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До конца 2021 года по столичной программе реновации жилья планируется расселить около 41 тысяч квартир. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- В этом году стартовала мощная городская программа - программа реновации, - сказал глава столичного Стройкомплекса на совещании в мэрии, подводя итоги прошедшего года. - Она рассчитана на годы вперед, однако уже в следующем году мы начнем расселять жителей сносимых пятиэтажек.

По его словам, уже подобрано 236 стартовых площадок, на которых построено 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это позволит расселить 41 тысяч квартир.

- Кроме того, у нас в проработке еще около 160 стартовых площадок с потенциалом строительства около двух миллионов квадратных метров жилья, - сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, в Москве в окончательный список под расселение попали 5175 домов. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в столице рассчитана до 2032 года.

Кстати, проекты первых экспериментальных кварталов сноса можно увидеть до конца января будущего года в «Доме на Брестской».

Как добраться: ст. м. «Маяковская», ул. 2-я Брестская, д. 6, информационный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы («Мосстройинформ» или «Дом на Брестской»).

Время работы: ‪‪до ‪29 декабря 2017 года и ‪‪с ‪9 до 21 января 2018 года, ежедневно, без выходных ‪‪с ‪12.00 до 20.00.

Вход свободный.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московский калейдоскоп».

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