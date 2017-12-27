2017-12-27T01:46:43+03:00
Общество

В 2018 году МЦК полностью соединят с радиальными линиями железной дороги

Для этого построят восемь новых железнодорожных платформ
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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В следующем году планируется завершить интеграцию Московского центрального кольца (МЦК) с радиальными направлениями железных дорог. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- В 2017 году появилась связка станции МЦК с Казанским направлением железных дорог в районе станции «Фрезер», - сказал Марат Хуснуллин. - В следующем году мы планируем завершить основные работы еще по семи направлениям.

При этом построят восемь новых железнодорожных станций:

- на Октябрьском направлении - "Ховрино-2";

- на Павелецком направлении - "Верхние Котлы";

- на Рижском направлении - "Стрешнево";

- на Курском направлении - "Новохохловская", "Остафьево";

- на Киевском направлении - "Минская", "Аминьевское шоссе" и "Санино".

Ещё три платформы передвинут ближе к МЦК - "Северянин" на Ярославском направлении, "Карачарово" на Горьковском направлении и "Окружная" на Савеловском направлении.

- За последние семь лет в городе построено 189 километров железнодорожных путей, а до конца 2020 года планируется построить еще 224 километра, - добавил глава столичного Стройкомплекса.

По его словам, сейчас строительство продолжается как на радиальных линиях железных дорог, так и в рамках стартовавшего недавно проекта Московских центральных диаметров (МЦД).

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московский калейдоскоп».

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