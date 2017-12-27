В ближайшие три года в столице построят 57 детсадов и 72 школы
До конца 2020 года в столице планируется построить 274 здания социального назначения, как за счет бюджета, так и на деньги инвесторов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин во время итогового годового доклада на совещании в правительстве Москвы.
- С 2018 по 2020 годы построим 57 детских садов, 72 школы, 32 культурных центра, 62 поликлиники и больницы, а также 51 спортивный комплекс, - сказал заместитель мэра.
При этом большинство зданий построят инвесторы за свой счет.
- За последние семь лет в городе открылись 494 объекта социальной инфраструктуры, из них 168 - за счет инвесторов, - отметил глава столичного Стройкомплекса. - Более трети всех вводимых эксплуатацию в Москве социальных сооружений строится инвесторами. В ближайшие годы, мы полагаем, количество инвесторских строек будет расти.
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