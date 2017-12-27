Спектакль «Морозко» в театре Сергея Безрукова: В известной истории появились новые персонажи

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T11:28:00+03:00

В известной истории появились новые персонажи в спектакле «Морозко» в театре Сергея Безрукова

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Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова выпустил премьеру спектакля «Морозко» по мотивам русских народных сказок.

Известная русская народная сказка в версии театра дополнена не только новыми героями, но и увлекательными приключениями. А юные театралы станут не только наблюдателями, но и участниками событий.

Однажды зимой злая мачеха отправляет свою падчерицу Машу к колодцу за водой. Прыгнув в колодец за упавшим ведерком, девочка оказывается в волшебном замороженном царстве и встречает его хозяина - Морозко. Доброе сердце и искусные руки Машеньки творят чудеса и покоряют Морозко, и девочка возвращается домой с подарками.

Ее нерадивую сестру снедает зависть. И она решает пуститься в такое же путешествие. Но ей и отправившейся к ней на помощь Маше предстоит пережить немало испытаний.

- В нашем «Морозко» мы попытались заложить и известный сюжет, и современное звучание, - говорит Алла Решетникова, режиссер спектакля. - Это волшебная зимняя сказка с интересными, захватывающими событиями и глубоким смыслом.

В ролях заняты: Геннадий Христенко, Юрий Колганов, Николай Басканчин. С билетами советуем поторопиться. И осталось совсем немного.

ГДЕ: Московский Губернский театр, м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 121.

КОГДА: 26 - 31 декабря, 2, 5, 7, 13, 14 января.

Цена билетов: 700 - 1200 руб.

Сергей Безруков, художественный руководитель театра:

Сейчас в Губернском театре 10 детских спектаклей

- Для меня очень важно продолжать развивать детское направление, мы стараемся каждый сезон выпускать постановку для детского и семейного просмотра.