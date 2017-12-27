Спектакль «Морозко» в театре Сергея Безрукова: В известной истории появились новые персонажи
Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова выпустил премьеру спектакля «Морозко» по мотивам русских народных сказок.
Известная русская народная сказка в версии театра дополнена не только новыми героями, но и увлекательными приключениями. А юные театралы станут не только наблюдателями, но и участниками событий.
Однажды зимой злая мачеха отправляет свою падчерицу Машу к колодцу за водой. Прыгнув в колодец за упавшим ведерком, девочка оказывается в волшебном замороженном царстве и встречает его хозяина - Морозко. Доброе сердце и искусные руки Машеньки творят чудеса и покоряют Морозко, и девочка возвращается домой с подарками.
Ее нерадивую сестру снедает зависть. И она решает пуститься в такое же путешествие. Но ей и отправившейся к ней на помощь Маше предстоит пережить немало испытаний.
- В нашем «Морозко» мы попытались заложить и известный сюжет, и современное звучание, - говорит Алла Решетникова, режиссер спектакля. - Это волшебная зимняя сказка с интересными, захватывающими событиями и глубоким смыслом.
В ролях заняты: Геннадий Христенко, Юрий Колганов, Николай Басканчин. С билетами советуем поторопиться. И осталось совсем немного.
ГДЕ: Московский Губернский театр, м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 121.
КОГДА: 26 - 31 декабря, 2, 5, 7, 13, 14 января.
Цена билетов: 700 - 1200 руб.
Сергей Безруков, художественный руководитель театра:
Сейчас в Губернском театре 10 детских спектаклей
- Для меня очень важно продолжать развивать детское направление, мы стараемся каждый сезон выпускать постановку для детского и семейного просмотра.