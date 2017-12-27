2017-12-27T11:31:42+03:00
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Концерт группы «Балаган Лимитед» 2017 в Москве

Концерт группы «Балаган Лимитед». Поводом для большого сольника стал не только Новый год, но и выход нового, 15-го по счету альбома
Инга БРУДЕР
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Фото: Предоставлено организаторами концертаФото: Предоставлено организаторами концерта
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На концерте группы «Балаган Лимитед» планирует исполнить 30 песен, в том числе свои самые знаменитые композиции, сменить шесть костюмов, спеть в дуэте с секретными гостями-артистами и одарить зрителей подарками.

ГДЕ: Московский мюзик-холл, м. «Комсомольская», ул. Каланчевская, 33.

КОГДА: 30 декабря, 19.00.

Цена билетов: 1000 - 2500 руб.

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