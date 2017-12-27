В Москве экс-директор кондитерской фабрики застрелил охранника

СЕГОДНЯ 11:45 2017-12-27T13:54:36+03:00

По словам сотрудников, руководитель в третьем лице называет себя "барин", а работников возглавляемого им предприятия - "мои работники"

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На кондитерской фабрике "Меньшевик" утром 27 декабря после рабочего совещания началась стрельба. На фабрику пытался ворваться бывший директор предприятия. Охранник стал препятствовать, после чего экс-директор открыл стрельбу.

- Неизвестный открыл огонь на улице Иловайская, дом 20. Один из участников конфликта скончался от выстрела. Несколько человек взяты в заложники, - сообщает источник в ГУ МВД по Москве.

Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .

Ранее сообщалось, что директор фабрики стал стрелять в подчиненных, когда те снова напомнили о невыплате зарплаты. Однако в Следственном комитете по Москве рассказали другую версию.

- По имеющимся данным, утром 27 декабря 2017 года бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иволовская в городе Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался, - рассказала "Комсомольской правде" старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова. - В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании.

Согласно одной из версий, директор фабрики стал стрелять в подчиненных, когда те снова напомнили о невыплате зарплаты.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О бывшем владельце фабрики Илье Аверьянове, найти положительные отзывы в интернете трудно. Говорят, что он себя даже "барином" называл, а на все просьбы сотрудников - "я плачу вам зарплату, поэтому я буду решать, что вам положено, а что нет".

- Хорошо только собеседованием дело обошлось. Хотя уже была готова выходить на работу в эту компанию. Подруга скинула отзывы и работать там желание отпало. Народ, бегите от туда. Кадровичка там тетка неадекватная. А директор вообще олень тот еще, в него только сани запрягать. На собеседовании рассказывал мне как он своих детей воспитывает в Финляндии, в мороз в трусах они у него вокруг дома бегают. Дальше продолжать не буду и так все понятно, - оставлен комментарий на сайте поиска работы.

- Чего можно ждать от руководителя, который в третьем лице называет себя "барин", а работников возглавляемого им предприятия - "мои работники". Зарплату задерживает на свое усмотрение, не стесняясь говорить "Я могу позволить себе все". Переработки, разумеется, не оплачиваются. Увольняет "по статье", в том числе ни за что, попросту подделывая необходимые документы, - еще один анонимный отзыв в интернете.

По всей видимости, даже в итернете люди боялись оставить о гендиректоре кондитерской фабрики Илье Аверьянове негативные отзывы под своими фамилиями.

- Как бы ты не старался - для Аверьянова ты все равно плохо работаешь. В общении - неадекватен, может нагрубить, оскорбить, поиздеваться, применить рукоприкладство. Ставит перед работниками заведомо невыполнимые задачи. Средний срок работы на фабрике - несколько месяцев. О бывших работниках отзывается исключительно негативно, может еще и наврать якобы он его уволил за плохую работу, в то время как тот сам уволился из этого дурдома. Не удивительно, что вся фабрика пустая, - написал в соцсетях Николай.

По некоторым данным, Аверьянов берет в руки оружие не первый раз - такой "боевой" директор. У него есть "Сайга". Известно, что он был ранее осужден за хулиганство - стрелял во время конфликта со "Спортзнаком". Сотрудники фабрики говорят, что при всей неадекватности у Аверьянова есть семья и шесть детей от разных жен. Фабрика "Меньшевик" была основана в 1999 году.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет по Москве уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

- Следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

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