2017-12-27T16:57:37+03:00
Новый год 2018

Парк Горького показал елку-куб за 12 млн рублей

Новогодняя красавица уже появилась возле главного входа в парк
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Елка в Парке Горького, по традиции, станет одной из самых необычных праздничных декораций столицыЕлка в Парке Горького, по традиции, станет одной из самых необычных праздничных декораций столицыФото: Евгения ГУСЕВА
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Помните елку в виде перевернутого рожка с мороженым, а в виде парашютной вышки? Новогодняя красавица в Парке Горького всегда самая креативная. В прошлом году решили с формой елки не экспериментировать – взяли за основу привычную зеленую елку, но без креатива все рано не обошлось. Было решено елку перевернуть на 90 градусов и подвесить под арку Главного входа. Елку назвали «парящей в воздухе».

Какой же будет елка в этом году – долго не рассказывали. Да, и когда рассказали, что это будет зеркальная елка-куб, то все равно было сложно понять. Она состоит из двух половин, символизирующих единение, снаружи полностью покрыта зеркальной поверхностью, а внутри соткана из светодиодов. Как говорится, лучше один раз увидеть. Фотограф «Комсомольской правды» Евгения Гусева уже оценила идею.

- Елка в Парке Горького, по традиции, станет одной из самых необычных праздничных декораций столицы, - говорят в пресс-службе Парка Горького. - Инсталляцию с уникальным дизайном создала креативная команда парка.

Общая масса конструкции – 35 тонн, высота – 12 метров. Ранее в СМИ обсуждали и стоимость необычной елочки. Для создания и установки арт-объекта «Зеркальная елка-куб» потребуется 12 682 920,66 рублей.

- Реализация проекта арт-елки будет осуществлена за счет средств, которые Парк Горького получает от своей предпринимательской деятельности, - объяснили ранее «Комсомольской правде» в пресс-службе парка.

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