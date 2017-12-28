2017-12-28T13:37:54+03:00
Общество

Как работает почта России в новогодние праздники 2018 в Москве

Почта России вовремя доставит горожанам пенсии и пособия в новогодние праздники
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Городские почтовые службы вовремя доставят горожанам пенсии и пособия в новогодние праздникиГородские почтовые службы вовремя доставят горожанам пенсии и пособия в новогодние праздникиФото: Александр ГЛУЗ
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В новогодние праздники 2018 в столице действует специальный график работы городских служб. Как сообщили в управлении Пенсионного фонда по Москве и Московской области, из-за новогодних праздников пенсии и социальные пособия в столице за январь 2018 года будут выплачивать через почтовые отделения по такому графику:

В «старой» Москве

- 3 и 4 января - по обычному расписанию;

- 5 января - за 5 и 7 января;

- 6 января - за 6 января;

- с 8 января - по обычному графику.

В «новой» Москве в районах, обслуживаемых Домодедовским, Наро-Фоминским и Подольским почтамтами:

- с 4 по 20 января – по обычному графику.

В новогодние праздники столичные отделения почты России будут работать так:

- круглосуточно, кроме промежутка с 21.00 31 декабря до 10.00 1 января - главпочтамт Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26);

- по временному графику – остальные почтовые отделения, то есть 31 декабря и 6 января рабочий день для них сокращен на один час. Отделения с круглосуточным режимом работы Москва 107241 (ул. Уральская, д. 1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д. 13/21) 31 декабря и 6 января будут открыты до 21.00.

1, 2 и 7 января – выходные. В эти дни нет обмена и доставки почтовых отправлений, печатных изданий и выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков;

3, 4, 5, 8 января - почтовые отделения работают в обычном режиме;

3 и 8 января отделения с круглосуточным режимом Москва 107241 (ул. Уральская, д. 1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д. 13/21) будут работать с 8.00.

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