2017-12-28T13:37:54+03:00
Общество

Как работают музеи в новогодние праздники 2018 в Москве

Городские музеи Москвы приглашают всех желающих на выставки в новогодние праздники
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Со 2 по 7 января включительно всех желающих будут пускать бесплатно на выставки в 80 подведомственных городу музеев, усадеб и выставочных залов.Со 2 по 7 января включительно всех желающих будут пускать бесплатно на выставки в 80 подведомственных городу музеев, усадеб и выставочных залов.
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В предстоящие зимние каникулы на усиленный режим работы перейдут не только коммунальные и транспортные городские службы. Со 2 по 7 января включительно всех желающих будут пускать бесплатно на выставки в 80 подведомственных городу музеев, усадеб и выставочных залов.

По словам главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, в новогодние каникулы 2018 в Москве вход станет свободным, как на популярные площадки - Музей космонавтики, Музей современного искусства, Царицыно, так и в менее известные, но тоже очень интересные музеи, например, музей «Садовое кольцо» или музей Тропинина.

Для тех, кто соберется в музей в эти новогодние праздники, выделим основные условия посещения:

- бесплатный вход действует для всех категорий посетителей;

- предварительная регистрация не нужна;

- посетители могут сами, без экскурсоводов, осматривать основную экспозицию с 10.00 до 18.00;

- в зависимости от расписания выставочных залов и количества зрителей часы осмотра могут продлить.

Помимо этого, в некоторых музеях покажут еще и новогоднюю программу. К примеру, мемориальный музей космонавтики в новогодние каникулы в Москве 2018 проводит сразу три выставки – «Фарфоровый космос», выставку космической одежды и выставку, посвященную жизни летчика-космонавта Владимира Комарова.

График работы всех выставочных площадок в новогодние каникулы 2018 в Москве можно посмотреть на их официальных сайтах, а также на портале мэра Москвы mos.ru.

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