Большой фестиваль мультфильмов 2018 в Москве: посетителей ждут на семейные кинопоказы
Первая - «Большой злой лис и другие сказки» в кинотеатре «Октябрь».
Фильм включен в лонг-лист премии «Оскар». 5 номинаций премии Annie. Приз Большого фестиваля мультфильмов-2017.
Деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений. Например, однажды пролетный аист подкидывает кролику и поросенку ребеночка с просьбой доставить по адресу. В иной день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. А уж как дело доходит до Рождества… тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса. В общем, если вы мечтаете о насыщенном отпуске, не проезжайте мимо этого места.
Вторая картина - «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество в космосе» по мотивам произведения шведского писател Свена Нурдквиста в к/т «Космос».
Кадр из фильма
Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить, и старается всеми силами помочь другу - на свой манер. Множество приключений предстоит пережить главным героям фильма, их соседям и друзьям, прежде чем случится обещанный праздник, который захватит всех вокруг!
В фойе кинотеатра можно будет заняться любимыми делами веселой деревенской парочки и окунуться в мир проделок Финдуса.
Подробности тут: www.multfest.ru
ГДЕ: к/т «Октябрь», м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, 24.
к/т «Космос», м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 109.
КОГДА: 3 - 7 января.
Цена билетов: 350 - 450 руб.