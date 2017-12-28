2017-12-28T14:13:05+03:00
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Большой фестиваль мультфильмов 2018 в Москве: посетителей ждут на семейные кинопоказы

Москвичей ждут на семейные кинопоказы Большого фестиваля мультфильмов. Мальчишки и девчонкам, а также их родителям покажут две премьеры
Ксения ВЛАДИМИРОВА
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Кадр из фильмаКадр из фильма
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Первая - «Большой злой лис и другие сказки» в кинотеатре «Октябрь».

Фильм включен в лонг-лист премии «Оскар». 5 номинаций премии Annie. Приз Большого фестиваля мультфильмов-2017.

Деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений. Например, однажды пролетный аист подкидывает кролику и поросенку ребеночка с просьбой доставить по адресу. В иной день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. А уж как дело доходит до Рождества… тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса. В общем, если вы мечтаете о насыщенном отпуске, не проезжайте мимо этого места.

Вторая картина - «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество в космосе» по мотивам произведения шведского писател Свена Нурдквиста в к/т «Космос».

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так. Финдус боится, что праздник придется отменить, и старается всеми силами помочь другу - на свой манер. Множество приключений предстоит пережить главным героям фильма, их соседям и друзьям, прежде чем случится обещанный праздник, который захватит всех вокруг!

В фойе кинотеатра можно будет заняться любимыми делами веселой деревенской парочки и окунуться в мир проделок Финдуса.

Подробности тут: www.multfest.ru

ГДЕ: к/т «Октябрь», м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, 24.

к/т «Космос», м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 109.

КОГДА: 3 - 7 января.

Цена билетов: 350 - 450 руб.

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