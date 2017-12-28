2017-12-28T12:48:26+03:00
Общество

В столице построили 30 внеуличных пешеходных переходов

Везде для инвалидов ставят лифты или пандусные сходы
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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В 2017 году в разных округах столицы построили и открыли 30 внеуличных пешеходных переходов.

- До 2020 года Департаменту строительства предстоит построить 38 внеуличных пешеходных переходов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина все надземные пешеходные переходы оснащены лифтами для маломобильных горожан. В подземных переходах установлены лифты, где это возможно, или пандусные сходы.

За этот год в Москве появились такие пешеходные переходы:

- во время реконструкции Рябиновой улицы - 6 новых переходов, 5 надземных и 1 подземный;

- на участке Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через улицу Народного ополчения - 6 новых пешеходных переходов. Среди них - 4 надземных и 2 подземных;

- во время реконструкции Калужского шоссе - 5 подземных пешеходных переходов;

- на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов - 3 подземных пешеходных перехода;

- на участке улично-дорожной сети: улица Элеваторная - улица Подольских Курсантов - улица Красного Маяка - 2 новых подземных пешеходных перехода;

- в районе транспортной развязки на пересечении МКАДа с Рязанским проспектом - 2 пешеходных перехода - подземный и надземный;

- на Аминьевском шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова - 1 надземный и 1 подземный пешеходные переходы.

Кроме того, подземные пешеходные переходы построены на пересечении улицы Мусы Джалиля с Ореховым проездом - Задонским проездом; через улицу Габричевского в районе владения 1, корпус 2; через Коломенский проезд в районе дома 16 напротив школы № 940 и один надземный переход на улице Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до МКАДа.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московский калейдоскоп».

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