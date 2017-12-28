В столице построили 30 внеуличных пешеходных переходов
В 2017 году в разных округах столицы построили и открыли 30 внеуличных пешеходных переходов.
- До 2020 года Департаменту строительства предстоит построить 38 внеуличных пешеходных переходов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина все надземные пешеходные переходы оснащены лифтами для маломобильных горожан. В подземных переходах установлены лифты, где это возможно, или пандусные сходы.
За этот год в Москве появились такие пешеходные переходы:
- во время реконструкции Рябиновой улицы - 6 новых переходов, 5 надземных и 1 подземный;
- на участке Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через улицу Народного ополчения - 6 новых пешеходных переходов. Среди них - 4 надземных и 2 подземных;
- во время реконструкции Калужского шоссе - 5 подземных пешеходных переходов;
- на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов - 3 подземных пешеходных перехода;
- на участке улично-дорожной сети: улица Элеваторная - улица Подольских Курсантов - улица Красного Маяка - 2 новых подземных пешеходных перехода;
- в районе транспортной развязки на пересечении МКАДа с Рязанским проспектом - 2 пешеходных перехода - подземный и надземный;
- на Аминьевском шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова - 1 надземный и 1 подземный пешеходные переходы.
Кроме того, подземные пешеходные переходы построены на пересечении улицы Мусы Джалиля с Ореховым проездом - Задонским проездом; через улицу Габричевского в районе владения 1, корпус 2; через Коломенский проезд в районе дома 16 напротив школы № 940 и один надземный переход на улице Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до МКАДа.
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