Что изменилось в Москве в 2017-м году: Реновация пятиэтажек, парк «Зарядье» и «Лужники»

СЕГОДНЯ 01:06 2017-12-31T01:03:07+03:00

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По традиции в конце декабря принято подводить первые итоги прошедшего года. Москва постоянно меняется. Самое время оглянуться назад и выбрать главные события и изменения, которые серьезно повлияли на жизнь москвичей. Давайте посмотрим, чем столице запомнится уходящий 2017-й.

ХРУЩЕВКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Пожалуй, весь этот год москвичи чаще других слов произносили одно «реновация». В феврале мэр Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о ветхих несносимых домах в столице. После этого по поручению президента московское правительство разработало программу реновации пятиэтажек.

В мае жители попавших в предварительный список сноса домов голосовали за или против программы реновации. В это же время Москву сотрясали митинги противников сноса. До конца весны стали известны адреса хрущевок, намеченных к расселению. В середине лета на урбанистическом форуме на ВДНХ впервые показали шоу-рум с макетами в реальную величину будущих квартир для жителей пятиэтажек.

Осенью появились и первые стандарты реновации – по отделке квартир и благоустройству дворов и кварталов. Затем мэрия выбрала первые стартовые площадки для строительства домов, в которые поедут жители сносимых пятиэтажек. Первые новоселы начнут обживать уже готовые новостройки в феврале 2018 года. В ноябре – декабре прошли первые публичные обсуждения проектов перестройки пяти экспериментальных кварталов пятиэтажек. Теперь практически все городские программы будут учитывать в том числе и предстоящую реновацию ветхих зданий. Напомним, в окончательный список сноса в Москве попали 5175 жилых домов. В них сейчас живет около миллиона человек. Программа реновации рассчитана до 2032 года.

У СТЕН КРЕМЛЯ ТУНДРА И ПОЛЯ

Еще одним громким событием уходящего года стало открытие в сентябре к 870-летию Москвы парка «Зарядье» около Кремля. Его проектировали и строили около пяти лет. Разные климатические зоны с растениями и прудами, «парящий» мост, крыша-«стеклянная кора», старинные храмы, подземный музей и шикарные виды на центр Москвы – все это удивляет гостей парка. В первые же дни из-за наплыва посетителей были вытоптаны газоны, уничтожены некоторые растения и разбита «стеклянная кора». Сейчас ажиотаж поутих, но все равно каждые выходные в парке даже в плохую погоду гуляют тысячи москвичей и туристов.

Еще одним громким событием уходящего года стало открытие в сентябре к 870-летию Москвы парка «Зарядье» около КремляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этим же летом завершилась масштабная реконструкция стадиона «Лужники». Его полностью обновили к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в Москве и других городах России. На стадионе стало больше зрительских мест, поле засеяли прочным красивым газоном, а на крыше устроили смотровую площадку. При этом привычный исторический вид «Лужников» сохранился.

РЕМОНТ УЛИЦ

К концу лета мэрия практически полностью доделала ремонт улиц в центре города. В этом году обновили 119 улиц, площадей, набережных и магистралей общей длиной 72,5 километра. По словам мэра Сергея Собянина, в 2018 году из бюджета планируют выделить на реконструкцию улиц 30 миллиардов рублей, то есть почти вдвое меньше, чем в этом. В центре остается только сделать ремонт на локальных участках, которые никак не влияют на уличное движение. А дальше власти займутся благоустройством спальных районов.

СНОС САМОСТРОЯ

В октябре в центре и на окраинах столицы прошла очередная, уже пятая по счету, волна сноса самостроя. Похоже, волна уже пошла на спад. Напомним, первыми в ночь с 8 на 9 февраля 2016 года пали под ковшами бульдозеров 104 стихийные постройки общей площадью более 50 тысяч квадратных метров в центре и на окраинах столицы. Среди них - торговый центр «Пирамида» около метро «Пушкинская», ларьки около метро «Чистые пруды», рестораны «Шиш-беш» и «Молли Гвинз» около метро «Краснопресненская». После этого столичные власти примерно раз в квартал расширяли список сноса самостроя. Новые адреса появились в августе 2017-го.

Всего же с февраля 2016 года, когда начался снос самостроя, в Москве сровняли в землей 386 построек общей площадью более 169,4 тысяч «квадратов». Вместо освободившихся площадок появляются благоустроенные места отдыха с лавочками, фонарями и деревьями.

Всего же с февраля 2016 года, когда начался снос самостроя, в Москве сровняли в землей 386 построек общей площадью более 169,4 тысяч «квадратов»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НОВОЕ НАЗЕМНОЕ МЕТРО

Осенью стало известно о проекте нового наземного метро в столице. Пока его назвали «Московские центральные диаметры» (МЦД). Скоростные линии пройдут через весь город в область по уже существующим железнодорожным веткам пригородных электричек. Скоро прокатимся по столице еще быстрее!

ЧТО ЕЩЕ ПРОИСХОДИЛО

- В сентябре Москва отметила свое 870-летие. Впервые в этот день Тверскую улицу сделали полностью пешеходной.

- К концу августа завершилась реконструкция площади перед Белорусским вокзалом. Здесь вновь появились трамваи и скверик с памятником Горькому.

- С января в среднем на 7,5 процента подорожал проезд в метро и наземке. А в июле примерно на 150 - 200 рублей с человека в месяц выросла квартплата. Все действующие льготы на коммунальные услуги сохраняются.

- В конце мае Москву накрыл мощный ураган. Порывы ветра достигали 22 – 24 метра в секунду. В итоге погибли 11 человек, в основном из-за падающих от ветра деревьев. С крыш некоторых домов сорвало кровлю, упали более 22 тысяч деревьев.

- Мэрия решила вместо автобусов и троллейбусом запустить по улицам города экологичные электробусы. Они ездят по улицам тихо и быстро, внутри – просторный салон, бесплатный Wi-Fi,

Дорогие читатели! А вам чем запомнился 2017 год? Ждем ваших рассказов в комментариях.