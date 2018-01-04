Что изменится в Москве с 1 января 2018 года: основные новшества, которые ждут жителей столицы
Новый год пришел в понедельник. Как водится, многие начинают новую жизнь с понедельника. С боем курантов для жителей столицы уже кое-что изменилось. Мы узнали, какие изменения ждут горожан в Москве с 1 января 2018 года.
ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ
С 1 января пенсии и соцпособия в Москве повышаютсяФото: Евгения ГУСЕВА
С 1 января московским пенсионерам и семьям с детьми выплачивают повышенные пенсии и социальные пособия.
Новшество касается малообеспеченных семьей, многодетных родителей и семьей, воспитывающих детей-инвалидов. Суммы в среднем выросли от двух до пяти раз. К примеру, ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми от 0 до 3 лет теперь составляет 15 тысяч рублей в месяц.
А среди пожилых людей помощь в первую очередь получили неработающие пенсионеры. Для них минимальный размер пенсии с московской доплатой вырос на 3 тысячи рублей - с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в два раза поднялись ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. При этом также в два раза повысились городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы и выплаты юбилярам супружеской жизни. Полный список новых выплат льготников - www.kp.ru/daily/26752.3/3780638/?geo=0.
ПРОЕЗД В МЕТРО И НАЗЕМКЕ ПОДОРОЖАЕТ
Ездить по Москве станет дорожеФото: Евгения ГУСЕВА
Со 2 января в Москве поменяются тарифы на проезд в метро и общественном транспорте. Такую дату выбрали, поскольку 1 января подземка и наземка работают круглосуточно. Для удобства пассажиров решили менять цены на билеты на день позже.
За разовый проезд для билетов «Единый» на одну-две поездки, билета «трамвай, автобус, троллейбус» (ТАТ) на одну поездку в зоне «Б» платим так же, как и раньше. К примеру, разовая поездка по билету «Единый» обойдется в 55 рублей, как и сейчас. Остальные тарифы поднимутся на сумму от 1 до 700 рублей в зависимости от билета. Например, проезд по карте «Тройка» в метро и наземке подорожает всего на 1 рубль - с 35 до 36 рублей.
При этом в столице сохраняются все действующие льготы на проезд. Причем цена льготных билетов для школьников и студентов сохранилась прежней - 380 рублей за месяц на метро и 250 рублей за месяц на наземке. Кстати, для учащихся появился дополнительный проездной на три месяца для метро и наземки. В цене выигрыша нет, но зато можно сэкономить время и купить билет сразу на долгий срок.
НЕПОПУЛЯРНЫЕ БИЛЕТЫ ОТМЕНИЛИ
Непопулярные карты покидают насФото: Михаил ФРОЛОВ
Еще одно новшество действует со 2 января 2018-го. В общественном городском транспорте отказались от билетов, не пользующихся спросом. Это проездные «90 минут» на 1, 2 и 60 поездок. Так что больше не ищите такие билеты в кассах и у водителей. Их можно заменить, например, картой «Тройка», пополнив ее нужной для поездки суммой в одном из экономных вариантов оплаты под названием «Кошелек».
В АВТОБУСАХ УБРАЛИ ТУРНИКЕТЫ
Теперь пассажиры смогут заходить во все двериФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
С 1 января на 72 маршрутах автобусов в столице вход в салон стал свободным, без турникетов (см. список маршрутов ниже). Это касается всех автобусов особо большой вместимости, то есть с «гармошкой». Такие машины чаще всего ездят на популярных у жителей направлениях. К примеру, внутри районов и между ними, на дорогах, ведущих к станциям метро и аэропортам, а также к центральных районам города. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.
Теперь пассажиры могут заходить во все двери. А для оплаты проезда нужно пользоваться дополнительными валидаторами в салоне. Кроме этого, на всех новых трехсекционных трамваях «Витязь-М» турникеты не будут ставить вообще.
Чтобы в автобусах и трамваях не расплодились «зайцы», на маршрутах без турникетов появится еще больше контролеров.
- Проверки будут проводиться в разное время, особый упор сделаем на часы пик, - объяснил руководитель учреждения «Организатор перевозок» Павел Павлов. - Просим москвичей ответственно относиться к оплате проезда и не забывать прикладывать билет к валидатору. Пассажир, который не сделал этого, считается безбилетным, и будет оштрафован. Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут.
По закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа. Потом деньги будут принудительно взыскивать через судебных приставов. Обратите внимание: неоплаченный в срок штраф может быть удвоен, а нарушитель - арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов (ст. 20.25 КоАП РФ). Напомним, штраф за безбилетный проезд - 1 000 рублей, за проход по чужой социальной карте - 2 500 рублей.
Новшество коснется 1,1 тысячи автобусов, курсирующих в десяти столичных округах:
ЦАО
№ 144 «Метро «Теплый Стан» – Метро «Китай-город»
№ 184 «3-й Павелецкий проезд – Метро «Пролетарская»
№ 275 «Метро «Орехово» – Калужская площадь»
№ 903 «Холмогорская улица – Метро «Проспект Мира»
№ 904 «4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город»
№ 904к «4-й микрорайон Митина – Тверская Застава»
№ т63 «138-й квартал Выхина – Метро «Таганская»
№ м7 «138-й квартал Выхина – Метро «Китай-город»
№ м10 «Лобненская улица – Метро «Китай-город»
САО
№ 65 «Метро «Водный Стадион» – Левобережная улица»
№ 70 «Метро «Водный Стадион» – Сенежская улица»
№ 90 «Метро «Войковская» – Метро «Речной вокзал»
№ 167 «Платформа Лианозово – Метро «Петровско-Разумовская»
№ 233 «Метро «Речной вокзал» – Петрозаводская улица»
№ 677 «Платформа Лианозово – Метро «Петровско-Разумовская»
№ 763 «Метро «Петровско-Разумовская» – Поселок Северный»
№ 774 «Лобненская улица – Платформа Лось»
№ 851 «Метро «Речной вокзал» – Аэропорт Шереметьево»
№ 904 «4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город»
№ 904к «4-й микрорайон Митина – Тверская Застава»
№ м10 «Лобненская улица – Метро «Китай-город»
СВАО
№ 124 «Микрорайон 4 «Д» Отрадного – Станция Лосиноостровская»
№ 605 «Юрловский проезд – Платформа Лось»
№ 763 «Метро «Петровско-Разумовская» – Поселок Северный»
№ 774 «Лобненская улица – Платформа Лось»
№ 903 «Холмогорская улица – Метро «Проспект Мира»
ВАО
№ 3 «Камчатская улица – Метро «Бульвар Рокоссовского»
№ 14 «Станция Реутово – Святоозерская улица»
№ 223 «Камчатская улица – Метро «Измайловская»
№ 247 «Ивановское – Метро «Выхино»
№ 716 «Метро «Сокольники» – Поселок Восточный»
№ 792 «Метро «Новокосино» – 9-й микрорайон Кожухова»
№ 841 «Метро «Выхино» – 3-й квартал Люберецких Полей»
№ 893 «Метро «Выхино» – Покровская улица»
ЮВАО
№ 209 «138-й квартал Выхина – Метро «Выхино»
№ 292 «Курьяново – Улица Гурьянова, 77»
№ 841 «Метро «Выхино» – 3-й квартал Люберецких Полей»
№ 893 «Метро «Выхино» – Покровская улица»
№ т63 «138-й квартал Выхина – Метро «Таганская»
№ м7 «138-й квартал Выхина – Метро «Китай-город»
ЮАО
№ 28 «Улица Академика Янгеля – Метро «Калужская»
№ 184 «3-й Павелецкий проезд – Метро «Пролетарская»
№ 203 «6-й микрорайон Загорья – Метро «Царицыно»
№ 217 «14-й квартал Ленино-Дачного – Метро «Кантемировская»
№ 220 «Ереванская улица – Больница имени Юдина»
№ 275 «Метро «Орехово» – Калужская площадь»
№ 289 «Загорье – Платформа Москворечье»
№ 296 «Бирюлево-Западное – Метро «Южная»
№ 298 «Метро «Красногвардейская» – Метро «Нагатинская»
№ 682 «Улица Академика Янгеля – Платформа Красный Строитель»
№ 690 «Платформа Бирюлево-Пассажирская – Метро «Кантемировская»
№ 701 «6-й микрорайон Загорья – Метро «Коломенская»
№ 711 «Метро «Красногвардейская» – 6-й микрорайон Орехово-Борисова»
№ 756 «Станция Бирюлево-Товарная – Метро «Царицыно»
№ 761 «6-й микрорайон Загорья – Метро «Царицыно»
№ 764 «Метро «Алма-Атинская» – Метро «Борисово»
№ 826 «Большая Юшуньская улица – Метро «Тульская»
ЮЗАО
№ 28 «Улица Академика Янгеля – Метро «Калужская»
№ 103 «23-й квартал Новых Черемушек – Улица Дорохова»
№ 144 «Метро «Теплый Стан» – Метро «Китай-город»
№ 642 «Метро «Калужская» – Метро «Юго-Западная»
№ 642к «Метро «Калужская» – Метро «Ясенево»
№ 718 «5-й микрорайон Солнцева – 9-й микрорайон Теплого Стана»
№ 720 «5-й микрорайон Солнцева – Улица Академика Варги»
№ 752 «Метро «Беляево» – Солнцево»
№ 767 «Улица Федосьино – Метро «Теплый Стан»
№ 826 «Большая Юшуньская улица – Метро «Тульская»
№ 848 «5-й микрорайон Северного Бутова – Улица Брусилова»
№ 858 «5-й микрорайон Северного Бутова – 4-й микрорайон Щербинки»
ЗАО
№ 103 «23-й квартал Новых Черемушек – Улица Дорохова»
№ 127 «Рублево – Улица Коцюбинского»
№ 144 «Метро «Теплый Стан» – Метро «Китай-город»
№ 157 «Беловежская улица – Киевский вокзал»
№ 157к «Беловежская улица – Метро «Славянский бульвар»
№ 272 «Метро «Саларьево» – Внуковский завод»
№ 611 «Внуковский завод – Метро «Юго-Западная»
№ 642 «Метро «Калужская» – Метро «Юго-Западная»
№ 688 «Озерная улица – Крылатское»
№ 718 «5-й микрорайон Солнцева – 9-й микрорайон Теплого Стана»
№ 720 «5-й микрорайон Солнцева – Улица Академика Варги»
№ 720к «5-й микрорайон Солнцева – Метро «Юго-Западная»
№ 732 «Крылатское – Метро «Славянский бульвар»
№ 752 «Метро «Беляево» – Солнцево»
№ 767 «Улица Федосьино – Метро «Теплый Стан»
№ 840 «66-й квартал Кунцева – Киевский вокзал»
СЗАО
№ 2 «4-й микрорайон Митина – Метро «Тушинская»
№ 253 «Проспект Маршала Жукова – Щукино»
№ 267 «Метро «Планерная» – 8-й микрорайон Митина»
№ 687 «Метро «Щукинская» – Мякинино»
№ 904 «4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город»
№ 904к «4-й микрорайон Митина – Тверская Застава»
Новая Москва
№ 272 «Метро «Саларьево» – Внуковский завод»
№ 611 «Внуковский завод – Метро «Юго-Западная»
№ 863 «Метро «Саларьево» – Микрорайон Град Московский»
№ 891 «Метро «Теплый Стан» – Ватутинки»
№ 895 «Метро «Теплый Стан» – 2-й микрорайон Южного Бутова»
№ 895к «Метро «Теплый Стан» – Улица Липовый парк, 4»
ПРИДАНОЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДДОМАХ
Полный список приданого для крохи состоит из 44 предметовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С января 2018-го при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей. Каждой москвичке, родившей ребенка в столичном роддоме, будут вручать подарочный набор со всем необходимым для новорожденного - от чепчика до одеяла. Всего 44 предмета.
Полный список приданого выглядит так:
Пеленальный матрасик
Простынь на резинке
Одеяло байковое
Пеленки байковые (3 шт.)
Комбинезон демисезонный
Полотенце купальное с варежкой
Штанишки (ползунки): 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.
Боди с короткими рукавами: 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.
Слипы: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.
Боди с длинными рукавами: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.
Шапочка с завязками: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт.
Шапочка без завязок: 6 - 9 мес. - 1 шт.
Слюнявчик с завязками
Варежки «Царапка»
Пинетки
Клеенка (2 шт.)
Пустышка
Ножницы
Прорезыватель
Погремушка
Бутылочка
Набор «расческа + щетка»
Подгузники
Брошюра (2 шт.)
Пеленки ситцевые (2 шт.)
Комбинезон-трансформер
Крем от опрелостей
Присыпка детская
Комплект для купания - гель для купания, шампунь для новорожденных, влажные салфетки детские, ватные диски детские, детские палочки ватные с ограничителем, детский термометр для тела с индикатором, термометр для воды без ртути (все по 1 шт.).
Упаковочная коробка.
ПАТЕНТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ ПОДОРОЖАЛИ
Патент для мигрантов подорожал на 300 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
С Нового года перемены ждут в Москве и мигрантов. Для них подорожал трудовой патент. Цену не поднимали последние два года. Теперь вместо прежних 4200 рублей патент стоит 4500 рублей. Напомним, патент выдается иностранцам, желающим легально работать в Москве. По данным мэрии, в столице в 2016 году стояли на учете 1,3 миллиона иностранцев. Из них трудовые патенты оформили только 101 тысячи человек.
ЧЕГО ЕЩЕ ЖДАТЬ
На транспорте появятся новые льготники
- С 1 марта льготные проездные появятся в столице для ординаторов и интернов. Месячный билет для поездок в метро будет стоить 380 рублей, на наземном транспорте - 250 рублей. Цены такие же, как и для студентов и учащихся.
- С 1 июля поднимется квартплата не больше, чем на 5,5 процента. Городские власти уже утвердили новые ставки за электричество с 1 июля 2018-го. Причем, как и в прошлом году, в «старой» Москве в квартирах с газовыми плитами одноставочный тариф, не разделенный по времени суток, не изменится. Сейчас он составляет 5 рублей 38 копеек за кВтч. Для двухтарифных счетчиков днем цена за свет в этих же квартирах останется прежней - 6 рублей 19 копеек. Остальным горожанам придется раскошелиться, как в «старой», так и в Новой Москве. В ближайшее время власти примут решение по ценам на остальные коммунальные услуги и взносы – содержание или наем жилья, холодная и горячая вода, канализация, отопление, газ и капремонт.
- В 2018 году по Москве будут ездить только желтые машины такси. Цвет будет доказывать легальность перевозчика. Новшество связано с тем, что в 2018-м истекает срок последних разрешений на таксомоторную деятельность, выданных компаниям пять лет назад независимо от цвета их автопарка. А с 2013 года разрешения таксистам в столице оформляют исключительно на машины желтого цвета. Окончательно изменения вступят в силу 1 июня.