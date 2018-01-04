Что изменится в Москве с 1 января 2018 года: основные новшества, которые ждут жителей столицы

4 Янв. 2018 2018-01-03T19:04:36+03:00

Уже первые дни января принесут важные изменения. Мы узнали все про "новую жизнь" в Москве с 1 января 2018 года

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Новый год пришел в понедельник. Как водится, многие начинают новую жизнь с понедельника. С боем курантов для жителей столицы уже кое-что изменилось. Мы узнали, какие изменения ждут горожан в Москве с 1 января 2018 года.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ

С 1 января пенсии и соцпособия в Москве повышаютсяФото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января московским пенсионерам и семьям с детьми выплачивают повышенные пенсии и социальные пособия.

Новшество касается малообеспеченных семьей, многодетных родителей и семьей, воспитывающих детей-инвалидов. Суммы в среднем выросли от двух до пяти раз. К примеру, ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми от 0 до 3 лет теперь составляет 15 тысяч рублей в месяц.

А среди пожилых людей помощь в первую очередь получили неработающие пенсионеры. Для них минимальный размер пенсии с московской доплатой вырос на 3 тысячи рублей - с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в два раза поднялись ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. При этом также в два раза повысились городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы и выплаты юбилярам супружеской жизни. Полный список новых выплат льготников - www.kp.ru/daily/26752.3/3780638/?geo=0.

ПРОЕЗД В МЕТРО И НАЗЕМКЕ ПОДОРОЖАЕТ

Ездить по Москве станет дорожеФото: Евгения ГУСЕВА

Со 2 января в Москве поменяются тарифы на проезд в метро и общественном транспорте. Такую дату выбрали, поскольку 1 января подземка и наземка работают круглосуточно. Для удобства пассажиров решили менять цены на билеты на день позже.

За разовый проезд для билетов «Единый» на одну-две поездки, билета «трамвай, автобус, троллейбус» (ТАТ) на одну поездку в зоне «Б» платим так же, как и раньше. К примеру, разовая поездка по билету «Единый» обойдется в 55 рублей, как и сейчас. Остальные тарифы поднимутся на сумму от 1 до 700 рублей в зависимости от билета. Например, проезд по карте «Тройка» в метро и наземке подорожает всего на 1 рубль - с 35 до 36 рублей.

При этом в столице сохраняются все действующие льготы на проезд. Причем цена льготных билетов для школьников и студентов сохранилась прежней - 380 рублей за месяц на метро и 250 рублей за месяц на наземке. Кстати, для учащихся появился дополнительный проездной на три месяца для метро и наземки. В цене выигрыша нет, но зато можно сэкономить время и купить билет сразу на долгий срок.

НЕПОПУЛЯРНЫЕ БИЛЕТЫ ОТМЕНИЛИ

Непопулярные карты покидают насФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одно новшество действует со 2 января 2018-го. В общественном городском транспорте отказались от билетов, не пользующихся спросом. Это проездные «90 минут» на 1, 2 и 60 поездок. Так что больше не ищите такие билеты в кассах и у водителей. Их можно заменить, например, картой «Тройка», пополнив ее нужной для поездки суммой в одном из экономных вариантов оплаты под названием «Кошелек».

В АВТОБУСАХ УБРАЛИ ТУРНИКЕТЫ

Теперь пассажиры смогут заходить во все двериФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С 1 января на 72 маршрутах автобусов в столице вход в салон стал свободным, без турникетов (см. список маршрутов ниже). Это касается всех автобусов особо большой вместимости, то есть с «гармошкой». Такие машины чаще всего ездят на популярных у жителей направлениях. К примеру, внутри районов и между ними, на дорогах, ведущих к станциям метро и аэропортам, а также к центральных районам города. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

Теперь пассажиры могут заходить во все двери. А для оплаты проезда нужно пользоваться дополнительными валидаторами в салоне. Кроме этого, на всех новых трехсекционных трамваях «Витязь-М» турникеты не будут ставить вообще.

Чтобы в автобусах и трамваях не расплодились «зайцы», на маршрутах без турникетов появится еще больше контролеров.

- Проверки будут проводиться в разное время, особый упор сделаем на часы пик, - объяснил руководитель учреждения «Организатор перевозок» Павел Павлов. - Просим москвичей ответственно относиться к оплате проезда и не забывать прикладывать билет к валидатору. Пассажир, который не сделал этого, считается безбилетным, и будет оштрафован. Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут.

По закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа. Потом деньги будут принудительно взыскивать через судебных приставов. Обратите внимание: неоплаченный в срок штраф может быть удвоен, а нарушитель - арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов (ст. 20.25 КоАП РФ). Напомним, штраф за безбилетный проезд - 1 000 рублей, за проход по чужой социальной карте - 2 500 рублей.

Новшество коснется 1,1 тысячи автобусов, курсирующих в десяти столичных округах:

ЦАО

№ 144 «Метро «Теплый Стан» – Метро «Китай-город»

№ 184 «3-й Павелецкий проезд – Метро «Пролетарская»

№ 275 «Метро «Орехово» – Калужская площадь»

№ 903 «Холмогорская улица – Метро «Проспект Мира»

№ 904 «4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город»

№ 904к «4-й микрорайон Митина – Тверская Застава»

№ т63 «138-й квартал Выхина – Метро «Таганская»

№ м7 «138-й квартал Выхина – Метро «Китай-город»

№ м10 «Лобненская улица – Метро «Китай-город»

САО

№ 65 «Метро «Водный Стадион» – Левобережная улица»

№ 70 «Метро «Водный Стадион» – Сенежская улица»

№ 90 «Метро «Войковская» – Метро «Речной вокзал»

№ 167 «Платформа Лианозово – Метро «Петровско-Разумовская»

№ 233 «Метро «Речной вокзал» – Петрозаводская улица»

№ 677 «Платформа Лианозово – Метро «Петровско-Разумовская»

№ 763 «Метро «Петровско-Разумовская» – Поселок Северный»

№ 774 «Лобненская улица – Платформа Лось»

№ 851 «Метро «Речной вокзал» – Аэропорт Шереметьево»

№ 904 «4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город»

№ 904к «4-й микрорайон Митина – Тверская Застава»

№ м10 «Лобненская улица – Метро «Китай-город»

СВАО

№ 124 «Микрорайон 4 «Д» Отрадного – Станция Лосиноостровская»

№ 605 «Юрловский проезд – Платформа Лось»

№ 763 «Метро «Петровско-Разумовская» – Поселок Северный»

№ 774 «Лобненская улица – Платформа Лось»

№ 903 «Холмогорская улица – Метро «Проспект Мира»

ВАО

№ 3 «Камчатская улица – Метро «Бульвар Рокоссовского»

№ 14 «Станция Реутово – Святоозерская улица»

№ 223 «Камчатская улица – Метро «Измайловская»

№ 247 «Ивановское – Метро «Выхино»

№ 716 «Метро «Сокольники» – Поселок Восточный»

№ 792 «Метро «Новокосино» – 9-й микрорайон Кожухова»

№ 841 «Метро «Выхино» – 3-й квартал Люберецких Полей»

№ 893 «Метро «Выхино» – Покровская улица»

ЮВАО

№ 209 «138-й квартал Выхина – Метро «Выхино»

№ 292 «Курьяново – Улица Гурьянова, 77»

№ 841 «Метро «Выхино» – 3-й квартал Люберецких Полей»

№ 893 «Метро «Выхино» – Покровская улица»

№ т63 «138-й квартал Выхина – Метро «Таганская»

№ м7 «138-й квартал Выхина – Метро «Китай-город»

ЮАО

№ 28 «Улица Академика Янгеля – Метро «Калужская»

№ 184 «3-й Павелецкий проезд – Метро «Пролетарская»

№ 203 «6-й микрорайон Загорья – Метро «Царицыно»

№ 217 «14-й квартал Ленино-Дачного – Метро «Кантемировская»

№ 220 «Ереванская улица – Больница имени Юдина»

№ 275 «Метро «Орехово» – Калужская площадь»

№ 289 «Загорье – Платформа Москворечье»

№ 296 «Бирюлево-Западное – Метро «Южная»

№ 298 «Метро «Красногвардейская» – Метро «Нагатинская»

№ 682 «Улица Академика Янгеля – Платформа Красный Строитель»

№ 690 «Платформа Бирюлево-Пассажирская – Метро «Кантемировская»

№ 701 «6-й микрорайон Загорья – Метро «Коломенская»

№ 711 «Метро «Красногвардейская» – 6-й микрорайон Орехово-Борисова»

№ 756 «Станция Бирюлево-Товарная – Метро «Царицыно»

№ 761 «6-й микрорайон Загорья – Метро «Царицыно»

№ 764 «Метро «Алма-Атинская» – Метро «Борисово»

№ 826 «Большая Юшуньская улица – Метро «Тульская»

ЮЗАО

№ 28 «Улица Академика Янгеля – Метро «Калужская»

№ 103 «23-й квартал Новых Черемушек – Улица Дорохова»

№ 144 «Метро «Теплый Стан» – Метро «Китай-город»

№ 642 «Метро «Калужская» – Метро «Юго-Западная»

№ 642к «Метро «Калужская» – Метро «Ясенево»

№ 718 «5-й микрорайон Солнцева – 9-й микрорайон Теплого Стана»

№ 720 «5-й микрорайон Солнцева – Улица Академика Варги»

№ 752 «Метро «Беляево» – Солнцево»

№ 767 «Улица Федосьино – Метро «Теплый Стан»

№ 826 «Большая Юшуньская улица – Метро «Тульская»

№ 848 «5-й микрорайон Северного Бутова – Улица Брусилова»

№ 858 «5-й микрорайон Северного Бутова – 4-й микрорайон Щербинки»

ЗАО

№ 103 «23-й квартал Новых Черемушек – Улица Дорохова»

№ 127 «Рублево – Улица Коцюбинского»

№ 144 «Метро «Теплый Стан» – Метро «Китай-город»

№ 157 «Беловежская улица – Киевский вокзал»

№ 157к «Беловежская улица – Метро «Славянский бульвар»

№ 272 «Метро «Саларьево» – Внуковский завод»

№ 611 «Внуковский завод – Метро «Юго-Западная»

№ 642 «Метро «Калужская» – Метро «Юго-Западная»

№ 688 «Озерная улица – Крылатское»

№ 718 «5-й микрорайон Солнцева – 9-й микрорайон Теплого Стана»

№ 720 «5-й микрорайон Солнцева – Улица Академика Варги»

№ 720к «5-й микрорайон Солнцева – Метро «Юго-Западная»

№ 732 «Крылатское – Метро «Славянский бульвар»

№ 752 «Метро «Беляево» – Солнцево»

№ 767 «Улица Федосьино – Метро «Теплый Стан»

№ 840 «66-й квартал Кунцева – Киевский вокзал»

СЗАО

№ 2 «4-й микрорайон Митина – Метро «Тушинская»

№ 253 «Проспект Маршала Жукова – Щукино»

№ 267 «Метро «Планерная» – 8-й микрорайон Митина»

№ 687 «Метро «Щукинская» – Мякинино»

№ 904 «4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город»

№ 904к «4-й микрорайон Митина – Тверская Застава»

Новая Москва

№ 272 «Метро «Саларьево» – Внуковский завод»

№ 611 «Внуковский завод – Метро «Юго-Западная»

№ 863 «Метро «Саларьево» – Микрорайон Град Московский»

№ 891 «Метро «Теплый Стан» – Ватутинки»

№ 895 «Метро «Теплый Стан» – 2-й микрорайон Южного Бутова»

№ 895к «Метро «Теплый Стан» – Улица Липовый парк, 4»

ПРИДАНОЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДДОМАХ

Полный список приданого для крохи состоит из 44 предметовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С января 2018-го при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей. Каждой москвичке, родившей ребенка в столичном роддоме, будут вручать подарочный набор со всем необходимым для новорожденного - от чепчика до одеяла. Всего 44 предмета.

Полный список приданого выглядит так:

Пеленальный матрасик

Простынь на резинке

Одеяло байковое

Пеленки байковые (3 шт.)

Комбинезон демисезонный

Полотенце купальное с варежкой

Штанишки (ползунки): 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Боди с короткими рукавами: 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Слипы: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Боди с длинными рукавами: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Шапочка с завязками: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт.

Шапочка без завязок: 6 - 9 мес. - 1 шт.

Слюнявчик с завязками

Варежки «Царапка»

Пинетки

Клеенка (2 шт.)

Пустышка

Ножницы

Прорезыватель

Погремушка

Бутылочка

Набор «расческа + щетка»

Подгузники

Брошюра (2 шт.)

Пеленки ситцевые (2 шт.)

Комбинезон-трансформер

Крем от опрелостей

Присыпка детская

Комплект для купания - гель для купания, шампунь для новорожденных, влажные салфетки детские, ватные диски детские, детские палочки ватные с ограничителем, детский термометр для тела с индикатором, термометр для воды без ртути (все по 1 шт.).

Упаковочная коробка.

ПАТЕНТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ ПОДОРОЖАЛИ

Патент для мигрантов подорожал на 300 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

С Нового года перемены ждут в Москве и мигрантов. Для них подорожал трудовой патент. Цену не поднимали последние два года. Теперь вместо прежних 4200 рублей патент стоит 4500 рублей. Напомним, патент выдается иностранцам, желающим легально работать в Москве. По данным мэрии, в столице в 2016 году стояли на учете 1,3 миллиона иностранцев. Из них трудовые патенты оформили только 101 тысячи человек.

ЧЕГО ЕЩЕ ЖДАТЬ

На транспорте появятся новые льготники

- С 1 марта льготные проездные появятся в столице для ординаторов и интернов. Месячный билет для поездок в метро будет стоить 380 рублей, на наземном транспорте - 250 рублей. Цены такие же, как и для студентов и учащихся.

- С 1 июля поднимется квартплата не больше, чем на 5,5 процента. Городские власти уже утвердили новые ставки за электричество с 1 июля 2018-го. Причем, как и в прошлом году, в «старой» Москве в квартирах с газовыми плитами одноставочный тариф, не разделенный по времени суток, не изменится. Сейчас он составляет 5 рублей 38 копеек за кВтч. Для двухтарифных счетчиков днем цена за свет в этих же квартирах останется прежней - 6 рублей 19 копеек. Остальным горожанам придется раскошелиться, как в «старой», так и в Новой Москве. В ближайшее время власти примут решение по ценам на остальные коммунальные услуги и взносы – содержание или наем жилья, холодная и горячая вода, канализация, отопление, газ и капремонт.

- В 2018 году по Москве будут ездить только желтые машины такси. Цвет будет доказывать легальность перевозчика. Новшество связано с тем, что в 2018-м истекает срок последних разрешений на таксомоторную деятельность, выданных компаниям пять лет назад независимо от цвета их автопарка. А с 2013 года разрешения таксистам в столице оформляют исключительно на машины желтого цвета. Окончательно изменения вступят в силу 1 июня.