В новогодние праздники столичные энергетики будут работать в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 09:00 2017-12-28T16:49:37+03:00

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В новогодние и рождественские праздники специалисты «Мосэнерго», «МОЭК» и дочерних компаний переходят на усиленный режим работы.

- Это необходимо для надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой, - отметили представители городских служб. - Мы располагаем достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом возможного понижения температуры наружного воздуха.

На столичных ТЭЦ созданы необходимые запасы резервного топлива. В филиалах на круглосуточное дежурство перешли аварийно-восстановительные бригады. Накануне праздников состоялось дополнительное тестирование системы оповещения в случае аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций.

В праздничные дни специалисты оперативно-ремонтных и ремонтных служб будут чаще проводить обходы и объезды тепломагистралей, осмотры оборудования и сооружений на тепловых сетях. Если потребуется, тогда во время аварии используют 16 передвижных бойлерных установок, 697 аварийно-ремонтных машин, из них 95 - с передвижными дизельными электростанциями, 74 экскаватора и 31 автокран.

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