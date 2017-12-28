2017-12-28T18:38:25+03:00
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В московском метро открыли бесплатный каток

Он расположен в переходе со станции «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» МЦК
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Дарить новогоднее настроение пассажирам будут и украшенные кассы Московского метрополитена и МЦК, а также 30 елок, которые уже установили на станцияхДарить новогоднее настроение пассажирам будут и украшенные кассы Московского метрополитена и МЦК, а также 30 елок, которые уже установили на станциях
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Такого еще точно не было — в метро появился каток. Да-да, прямо становитесь на коньки и катайся. Причем каток и пункт проката будут работать бесплатно. Есть коньки от 26 до 45 размера (не забудьте показать паспорт для оформления проката), но приходить можно и со своими. Шкафчики для сумок тоже есть.

- Вот такой подарок решили сделать для пассажиров, - объясняют в пресс-службе Московского метрополитена. - Для этого специально выбрали подходящую площадку в подземном переходе со станции МЦК на метро, которая отвечает всем нормам безопасности — просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам.

В московском метро открыли бесплатный каток

В московском метро открыли бесплатный каток

Каток находится в переходе станций «Площадь Гагарина» МЦК и метро «Ленинский проспект». Площадка размером 200 квадратных метров. На катке будет работать администратор и сотрудники службы безопасности. А в праздничные дни еще и организуют выступления фигуристов и мастер-классы.

Одновременно кататься смогут около 30 человек. Наверное, желающих будет больше. И как тогда быть? В метро говорят, что тогда придется вводить временные ограничения на сеансы.

Но каток — не единственный подарок москвичам. На станции «Воробьевы горы» открылась выставка новогодних елок, а на всех стойках «Живое общение» метро и МЦК установили по два почтовых ящика. Первый — отравить письмо Деду Морозу в Великий Устюг, второй — родным и близким. Как говорится «смотрите, не перепутайте».

Дарить новогоднее настроение пассажирам будут и украшенные кассы Московского метрополитена и МЦК, а также 30 елок, которые уже установили на станциях.

ВРЕМЯ РАБОТЫ КАТКА: ежедневно с 10.00 до 22.00 до 10 января 2018 года.

Стоит отметить, что 31 декабря каток закроется в 21.00, а 1 января откроется в 11.00.

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