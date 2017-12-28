2017-12-28T17:50:43+03:00
Происшествия

Москва встретит Новый год без снега – впервые в истории

31 декабря и 1 января в столице оттепель до +3, праздничной ночью в лучшем случае ноль
Юлия СМИРНОВА
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Скорее всего, москвичи встретят Новый год вообще без снега – впервые в истории метеонаблюденийСкорее всего, москвичи встретят Новый год вообще без снега – впервые в истории метеонаблюденийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Под Новый год чудесам самое время. Вот и погода в Москве, как говаривала кэрроловская Алиса, все страньше и чудесатее. В пятницу, 29 декабря, наверняка будет побит темпертурный рекорд для этого дня. Пока максимум +3,6 градуса, установлен он в 1975 году и повторен в 1998-м. Сейчас синоптики обещают +4...+5.

Но главный рекорд столичная погода, похоже, припасла на самую праздничную ночь. Скорее всего, москвичи встретят Новый год вообще без снега – впервые в истории метеонаблюдений. К четвергу 28 декабря на главной метеостанции ВДНХ (именно там и фиксируются все климатические данные, и рекорды в том числе) еще лежали хилые 5-сантиметровые сугробчики. В районе МГУ толщина снежного покрова составляла лишь 1 сантиметр, в центре мегаполиса снег уже полностью растаял, констатируют в Московском метеобюро. На газонах вовсю колосится зеленая трава.

А что до Нового года осталось? Пятница с температурным рекордом. Суббота, 30 декабря, когда градусники покажут +3...+4 (тоже возможен рекорд, пока он держится с 1998 года, +3,7 градуса). Да и 31 декабря – тоже с оттепелью, +2..+3 (в последний день года до рекорда не дотянем: в 1925 году было аж +5,1). В общем, у снега шансов практически нет. И сама теплынь – аномальная, на 8 – 10 градусов зашкаливает за климатические нормы. Специалисты центра “Фобос” напомнили: похожая ситуация была в 1949 году, тогда к 31 декабря в столице лежал всего 1 сантиметр снега. Хотя о глобальном потеплении и не слыхали еще! Но все же в середине века бесснежный декабрь был абсолютным нонсенсом, теперь же мы чуть ли не каждый год гадаем: а будет ли снег к Новому году?

В течение дня 31 декабря ожидается постепенное похолодание, морось сменится мокрым снегом. Есть шанс, что к полуночи температура все же опустится чуть ниже ноля градусов в столице и до -4 в Подмосковье (лужи замерзнут, станет скользко – осторожнее, если гулять пойдете после застолья!). В Московском метеобюро не теряют надежды на зимнюю погоду. Но если такое чудо и случится, то именно ночью: днем 1 января снова +3, 2 января до +4...

Будет ли вообще зима, не уходящем, так в наступающем году? По прогнозу Гидрометцентра России, январь-2018 в Москве ожидается на 1 – 1,5 градуса теплее климатической нормы. Смотрим нормы: -12,3 градуса ночью, -6,3 днем. Если будет всего на градус выше – это ж реальная холодина по сравнению с декабрем!

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