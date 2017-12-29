2017-12-29T00:41:18+03:00
Общество

Все городские службы будут работать круглосуточно до 9 января

На усиленный режим в Москве перешли энергетики, дворники и спасатели
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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По 8 января включительно в Москве на усиленный режим переведены предприятия Комплекса городского хозяйства, экстренные службы, пожарно-спасательные отряды. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Слаженные действия всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволят обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе, - сказал Петр Бирюков.

По его словам, на случай экстренных ситуаций в Москве созданы 1268 аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, подготовлены более 2,5 тысяч дизель-генераторных установок и три мобильные котельные.

Во время снегопадов сугробы будут чистить до 9,5 тысяч специализированных коммунальных машин. А на уборку дворов выйдут порядка 29 тысяч дворников. При этом на площадках новогодних и рождественских гуляний убирать мусор будут более 25 тысяч рабочих.

«Работы по вывозу и утилизации бытовых отходов с рождественских ярмарок и мест массовых народных гуляний будут находиться под особым контролем служб города», - подчеркнул заместитель мэра.

Помимо этого, накануне Нового года и Рождества особо внимательно будут следить за пожарной безопасностью. Для этого подготовлены около 500 машин пожарно-спасательной и специализированной техники, более 1600 пожарных и спасателей, 10 вертолетов и два пожарных корабля. «Под особый контроль взяты все городские площадки для запуска пиротехники», – отметил заместитель мэра.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московский калейдоскоп».

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