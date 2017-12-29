Очевидцы ДТП у метро «Сходненская»: «Иномарка подрезала автобус, его водитель резко вильнул вправо и въехал в остановку»

СЕГОДНЯ 12:45 2017-12-29T14:18:26+03:00

По уточненным данным, на остановке пострадали три человека, жертв нет. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

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Полиция разбирается в деталях очередного ДТП с участием автобуса, в котором пострадали люди. На этот раз, слава богу, обошлось без жертв. Хотя могло быть очень серьёзно: рейсовый автобус выскочил с проезжей части на тротуар и вмешался в остановку. Это произошло около 9.30 у метро «Сходненская». Одноименная улица всегда очень оживлённая. Здесь сразу несколько остановок, к которым каждую минуту подъезжают автобусы и маршрутки - тут люди пересаживаются на метро. И вдруг в одну из остановок въезжает ЛИАЗ...

От металлической конструкции мало что осталось. Ее смяло прямо «в гармошку». Сначала в соцсетях пошла информация, что есть погибшие.

- Водитель автобуса выскочил из кабины и первым делом побежал в салон, - рассказал «Комсомольской Правды» очевидец, сотрудник магазина, который выходит окнами прямо на остановку. - Все пассажиры, вроде, выбрались самостоятельно. К водиле подбежали люди. Он махнул рукой на стоящую на обочине иномарку: он меня подрезал. Я потом посмотрел - у этой «Дэу Нексия» весь зад разбит.

От металлической конструкции остановки мало что осталось. Ее смяло прямо «в гармошку». ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

Тем временем в московской полиции уточнили: в результате ДТП пострадали три человека, погибших нет.

- Все пострадавшие были в сознании и сели в машины скорой помощи самостоятельно, - сообщил «КП» местный житель Андрей Гуленко.

Место аварии оцеплено полицией. Движение этой части Сходненской улицы перекрыто. Работают коммунальщики, срезают груду искореженного металла - то, что осталось от остановки. Автобус осматривают специалисты, заполняло документы. После этого ЛИАЗ эвакуируют, тягачи для этого уже подогнали.

От металлической конструкции остановки мало что осталось. Ее смяло прямо «в гармошку» ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

- Водитель автобуса в своих показаниях действительно говорит о подрезавшей его иномарке, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. - Самого водителя «Дэу» сейчас допрашивают. С места аварии он не скрывался, дождался приезда полиции.

- По словам нашего собеседника, изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент ДТП. Сейчас их изучают. Действия водителя автобуса в этой ситуации ещё предстоит оценить.

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗ прокомментировал ДТП с автобусом у метро "Сходненская"

Автобус, совершивший 29 декабря наезд на остановку общественного транспорта в районе дома 37 по ул. Сходненская города Москвы, – ГОЛАЗ-6228, произведенный в 2007 году. Это городской трехосный автобус на шасси Scania, с сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой, что обеспечивает его надежность и безопасность в эксплуатации. Автобус был поставлен «Мосгортрансу» в 2007 году в рамках партии из 88 единиц техники, на городские маршруты вышел в 2008 году. Пробег данного автобуса составляет 460 тыс. км при средних показателях пробегов у автобусов данного типа от 700 тыс. км до 1 млн км. Автобус проходил регулярное плановое обслуживание в официальных сервисных центрах, нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам машины не зафиксировано. Системами видеонаблюдения и видеофиксации при поставке такие автобусы не оснащались. Специалисты «Группы ГАЗ» направлены на место аварии для изучения обстоятельств происшествия. По предварительным данным, наезд на остановку был допущен при попытке водителя уйти от столкновения с другим транспортным средством. Для уточнения данных представители «Группы ГАЗ» проведут детальную экспертизу технического состояния автобуса.