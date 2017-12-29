2017-12-29T14:03:32+03:00
Общество

Московские власти объяснили, зачем у станций метро устанавливают бетонные блоки

Дополнительные ограждения обещают убрать после праздников
Семен ЕЛЕНИН
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Заграждения, установленные перед подземным переходом около станции метро "Славянский бульвар". ФОТО Михаил Почуев/ТАССЗаграждения, установленные перед подземным переходом около станции метро "Славянский бульвар". ФОТО Михаил Почуев/ТАСС
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Многие москвичи наверняка заметили, что у некоторых станций метро за последние дни появились бетонные блоки - прямо поперек входа в пешеходные переходы. В соцсетях пишут, что такие сейчас стоят у «Выхино», «Калужской», «Авиамоторной», «Тушинской» и многих других станций. В Сети комментируют, что блоки начали устанавливать сразу после резонансного ДТП на «Славянском бульваре». Напомним, 25 декабря рейсовый автобус выскочил с дороги на тротуар и съехал в пешеходный переход, давя людей. Четыре человека погибли, больше десяти получили повреждения.

Однако в московском Департаменте региональной безопасности объяснили, что бетонные блоки в столице и раньше временно ставили в местах скопления большого количества людей. Никакого ноу-хау тут нет. Хотя задачи у таких заграждений те самые: оградить эти зоны от проникновения большегрузного транспорта.

Пресс-секретарь Департамента региональной безопасности и противодействию коррупции Елена Романова рассказала, что по городу установят около 800 блоков. Часть из них - у площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Но после праздников бетонные блоки будут демонтированы.

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Полиция разбирается в деталях очередного ДТП с участием автобуса, в котором пострадали люди. На этот раз, слава богу, обошлось без жертв. Хотя могло быть очень серьёзно: рейсовый автобус выскочил с проезжей части на тротуар и вмешался в остановку. Это произошло около 9.30 у метро «Сходненская». Одноименная улица всегда очень оживлённая. (подробности)

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