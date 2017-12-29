Московские власти объяснили, зачем у станций метро устанавливают бетонные блоки

29 Дек. 13:55 2017-12-29T14:03:32+03:00

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Многие москвичи наверняка заметили, что у некоторых станций метро за последние дни появились бетонные блоки - прямо поперек входа в пешеходные переходы. В соцсетях пишут, что такие сейчас стоят у «Выхино», «Калужской», «Авиамоторной», «Тушинской» и многих других станций. В Сети комментируют, что блоки начали устанавливать сразу после резонансного ДТП на «Славянском бульваре». Напомним, 25 декабря рейсовый автобус выскочил с дороги на тротуар и съехал в пешеходный переход, давя людей. Четыре человека погибли, больше десяти получили повреждения.

Однако в московском Департаменте региональной безопасности объяснили, что бетонные блоки в столице и раньше временно ставили в местах скопления большого количества людей. Никакого ноу-хау тут нет. Хотя задачи у таких заграждений те самые: оградить эти зоны от проникновения большегрузного транспорта.

Пресс-секретарь Департамента региональной безопасности и противодействию коррупции Елена Романова рассказала, что по городу установят около 800 блоков. Часть из них - у площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Но после праздников бетонные блоки будут демонтированы.

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