Женщина, которой ревнивый муж отрубил руки, хочет подать на участкового в суд о ее пожизненном содержании

29 Дек. 14:22 2017-12-29T21:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Подмосковная полиция завершила служебную проверку, начатую после громкого ЧП, когда 26-летний житель Серпухова Дмитрий Грачев увез жену в лес и отрубил ей кисти обеих рук. В Москве врачи сумели пришить Маргарите Грачевой только одну руку. Вторая слишком сильно пострадала. Напомним, женщина подала на развод. Грачев был против, несколько раз распускал руки, пытаясь выбить из Риты имя несуществующего любовника. Примерно за месяц до ЧП он уже вывозил пока еще законную жену в лес - угрожал ножом. После этого Маргарита пошла к участковому и написала заявление. По словам женщины, участковый позвонил Грачеву только через 19 дней и ограничился внушением через телефон.

26-летний Дмитрий Грачев из подмосковного Серпухова два часа пытал собственную жену.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Результаты служебной проверки подтверждают: отреагируй участковый по всей строгости, с заявлением уголовного дела, трагедии могло бы и не случиться.

- Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области участковый уполномоченный полиции МУ МВД России «Серпуховское», в результате бездействия которого причинен тяжкий вред здоровью местной жительницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова. - Кроме того, уволен его непосредственный начальник, а также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители и должностные лица Межмуниципального управления МВД.

Источник в полиции уточнил, что о возбуждении проявившего халатность участкового речи пока не идет.

При этом мама пострадавшей женщины Инна Шейкина рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды», что юристы советуют подать на участкового гражданский иск, чтобы суд обязал его пожизненно содержать потерпевшую.

- Адвокаты нас спрашивали об этом, - сказала Шейкина. - Если такой иск действительно возможен, мы не против. Ситуация сложная. Неизвестно, сможет ли Рита когда-либо работать. Работаю только я. Но мне уже скоро на пенсию выходить. А на Рите - двое детишек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психолога, который отрубил жене руки, в детстве исключили из школы за драки История про отрубленный из-за ревности руки - жуткая. За гранью. Напомним, 26-летний Дмитрий Грачев из подмосковного Серпухова два часа пытал собственную жену. Мама двух его сыновей хотела подать на развод. А он пытался выяснить, из-за кого Рита вдруг решила уйти. И отрубал ей топором палец за пальцем, бил обухом по кистям, словно делая из них отбивную. (подробности) Ревнивый муж, искалечивший свою жену: «Я сейчас отрублю тебе руки. Ты ими так любила гладить детей!» Рита Грачева по-прежнему находится в московской клинической больнице №71. 11 декабря в подмосковном Серпухове муж, с которым 25-летняя женщина решила развестись, вывез ее в лес и отрубил по кисти руки. Столичные хирурги смогли спасти левую руку - собрали ее буквально частям (переломы в восьми местах) и пришили. (подробности)