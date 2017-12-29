2017-12-29T20:56:30+03:00
Общество

В Москве могут провести фестиваль мюзиклов

С такой идеей выступили театральные деятели
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Весной 2018 года в столице во время фестиваля «Московская весна A Cappella» могут провести фестиваль мюзиклов. С таким предложением выступил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов на первой рабочей встрече заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной с театральными деятелями. Собравшиеся обсуждали проект «Москва - театральная столица» и интеграцию крупных уличных городских мероприятий 2018 года с лучшими российскими и даже мировыми театральными программами.

- Москва сейчас - столица мюзиклов, можно сделать фестиваль мюзиклов и музыкальных театров, – предложил Евгений Миронов во время обсуждения международного фестиваля и конкурса акапельного пения «Московская весна A Cappella».

Напомним, впервые он прошел в конце апреля - начале мая 2017 года и сразу стал одним из крупнейших акапельных событий в мире, такими, как фестивали в США и Австрии. Московские улицы и площади, вокзалы и даже балконы домов в центре города превратились тогда в настоящие концертные площадки. На них выступили 168 соло-исполнителей и групп из 12 стран. Все вместе они исполнили восемь тысяч песен.

- Мне кажется, ваша идея только усилит акапельный фестиваль, если параллельно с конкурсной программой мы проведем фестиваль мюзиклов, - поддержала Евгения Миронова вице-мэр столицы Наталья Сергунина. - Это даст дополнительный пешеходный трафик и дополнительный туристический поток.

В то же время она подчеркнула, что принимать окончательное решение пока рано, поскольку это все-таки первая встреча, и нужно дождаться предложений от других театральных деятелей.

Остальные участники встречи обещали над этим подумать. Среди них – генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин, заместитель генерального директора театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц.

Новый культурный проект «Москва - театральная столица» появился по инициативе деятелей театра и поддержан мэром Москвы Сергеем Собяниным. Начиная с фестиваля «Путешествие в Рождество», основной темой крупнейших уличных городских мероприятий весь 2018 год будет театр. Благоустроенные городские общественные пространства, включая парки, станут театральными площадками. Москвичи и туристы смогут посмотреть спектакль или театрализованное представление прямо на улице. Городские власти надеются, что международный фестиваль и конкурс «Московская Весна A Cappella» поможет раскрыть потенциал для творческих идей, подчеркнуть незаурядность и исключительность привычных городских пространств.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московский калейдоскоп».

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