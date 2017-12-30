Новогодняя ночь 2018 в центре Москвы: «Щелкунчик» на Тверской, селфи с единогором и ледяная горка

СЕГОДНЯ 01:26 2017-12-30T01:33:08+03:00

Кататься на карусели на Тверской можно будет всю ночь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В ночь на 1 января всем, кто хочет отметить праздник на свежем воздухе, впервые полностью отдадут Тверскую улицу. Как и в День города, ее превратят в огромную сцену с яркими шоу. А на ярмарочных площадках по всему центру столицы устроят катания на ледовой горке, караоке, маскарад и танцы до упада. Везде гулянья продлятся до 3 утра. Мы выбрали самые интересные события из новогодней программы.

ГУЛЯЕМ ОТ ДЖАЗА ДО ОПЕРЫ

- Тверская станет пешеходной от Триумфальной до Театральной площади. На этом маршруте длиной примерно 2,4 километра можно будет гулять между 10 театральными сценами-площадками. С 12.00 на каждой из них - фрагменты из классических и современных постановок, музыкальные и танцевальные шоу, флешмобы, мастер-классы и вкусное меню от московских рестораторов. На Тверской поставят очаги с огнем для обогрева в специальных зонах отдыха, полсотни точек общепита с горячим чаем, безалкогольным глинтвейном и сосисками.

Вдоль улицы установят восемь 3D-фигур волшебных животных, с которым можно сделать эффектные селфи. К примеру, с трехметровыми медведями, единорогом высотой 2,5 метра и волком. А еще здесь вырастут семь двухметровых престолов из разных сказок - трон Щелкунчика, Морского владыки, ледяной трон Морозко. Везде можно фоткаться и представлять себя королем или королевой.

На площадке «Щелкунчик» (ул. Тверская, д. 21 - 25) - оркестр волынщиков в 13.45 и 17.15, танцы под джаз в 18.30, классический балет в 20.30, теневой спектакль в 21.30. Сразу после боя курантов артисты Большого театра покажут хореографические сцены из балета «Щелкунчик». Затем с двух до трех ночи - симфонический панк, барокко-рок, классическое струнное трио с трубой и барабанами.

На площадке «Садко» (ул. Тверская, д. 19 - Тверской бульвар) - хор русской песни в 14.45, тбилисские вокалисты в 15.30, ансамбль народов Сибири в 16.30, сцены из оперы «Садко» с солистами Большого театра, «Новой оперы», Центра оперного пения имени Вишневской и «Сити Оперы» в 22.15. После полуночи зажигают артисты из Тувы.

На площадке «Снежная королева» (ул. Тверская, д. 9 - 13) - балет «Спящая красавица» в 12.00, танцы в 13.30, театр танца «Гжель» в 18.15, новогодний карнавал со звездами Большого театра в 22.30. После боя курантов - оркестр и хор.

На остальных площадках - спектакли «Снегурочка», «Руслан и Людмила», оперетта, мужской хор Сретенского монастыря, бродвейские мюзиклы, духовой оркестр России. Подробнее - на специальном сайте фестиваля «Путешествие в Рождество» (mos.ru/city/festivals/seasons/newyear/).

Все площадки на Тверской улице работают так: 31 декабря - с 11.00 до 3.00, 1 января - с 12.00 до 22.00, 2 января - с 11.00 до 22.00.

Мой Дед Мороз меня бережет, а еще полиция, кинологи и Росгвардия!Фото: Влад КОМЯКОВ

В НОВЫЙ ГОД - НА ВАТРУШКЕ

С 23.00 до 3.00 на Манежной площади - новогодняя интерактивная программа с героями сказки «12 месяцев» и разными сказочными персонажами. Артисты будут поздравлять всех с Новым годом, устроят праздничные эстафеты, а самых отважных пригласят прокатиться с ледяной горки. Сверкающая конструкция в четыре ряда стоит на переходе от Манежной площади к площади Революции. Желающих влететь в Новый год верхом на ватрушке будут встречать и развлекать гномы.

С 23.00 на сцене на площади Революции - праздничный концерт. С 1.00 до 2.00 - главным гостем программы станет финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова.

ВСЕ В КАРАОКЕ

На Новом Арбате с 23.00 - новогоднее театральное караоке для зрителей на открытой сцене. Желающим выдадут костюмы и исполнят музыку из любимых спектаклей, фильмов, оперетт и мюзиклов.

По соседству устроят конкурс косплей-постановок. Сюда на встречу Нового года приглашают косплееров с костюмными спектаклями. То есть тех, кто любит переодеваться в героев известных фильмов. Участники лучшей постановки получат призы. Для посетителей будут работать гримерная и костюмерная.

После полуночи - дискотека под музыку театра. В программе - опереточные арии, музыка из любимых спектаклей и переведенных на русский язык известных мюзиклов.

ИДИ И СМОТРИ

Световое шоу и фейерверк

- В полночь 31 декабря фейерверк взлетит в Парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой набережной рядом с парком «Зарядье». А в час ночи 1 января запустят салют с 76 специальных площадок для пиротехники (см. полный список - на kp.ru).

- С 31 декабря по 2 января ежедневно в 19.00 на двух площадках - Триумфальной арке на Кутузовском проспекте и на главном павильоне ВДНХ - будут бесплатно крутить новогодние видеосюжеты. Общая площадь световой проекции составит более 1 тысячи квадратных метров.

- На ВДНХ покажут детскую сказку о дружбе и «Кино-попурри» с героями из любимых фильмов и сказок. Среди них, к примеру, Иван Грозный и почтальон Печкин. А на Триумфальной арке увидим два сюжета - «История и традиция Нового года» и шоу «Вокруг света вместе с Новым годом». За трансляцией можно будет наблюдать с любой из обеих сторон арки.

ЧТО ЕЩЕ ПОКАЖУТ

- На Тверском бульваре - с 23.00 до 3.00 пройдут новогодние спектакли от лучших уличных театров Москвы, выступления мобильных оркестров с новогодними песнями. Всю ночь будет работать «Аллея зимних игр».

- В Камергерском переулке - с 23.00 до 3.00 увидим новогодние представления уличных артистов.

- В Новопушкинском сквере - с 22.00 до 3.00 в Ледовом театре зажигаем на вечеринке «Ритмы и танцы Нового года» с диджеями и новогодними сетами.

- Тверская площадь - в 14.00 и в 15.00 - спектакль по мотивам чешских сказок «Принцесса, Рыцарь и Трубочист». В 19.00 - спектакль «Стеклянный город» с театрализованным шествием во внутреннем дворе в финале сказки. А в 22.00 - интерактивный спектакль «Карнавальная ночь на Тверской площади» с музыкальными номерами, танцами, шутками. После боя курантов - дискотека и шоу артистов.

ТРАНСПОРТ

С 31 декабря на 1 января метро, МЦК и большинство маршрутов наземного транспорта работают круглосуточно. При этом не будут ограничивать выход со станции метро «Охотный Ряд». Напомним, поначалу это собирались сделать из-за концерта на Красной площади в новогоднюю ночь.

Перекрытия Тверской улицы - см. на схеме.

С 31 декабря по 8 января - парковка в Москве бесплатная!

Перекрытия из-за гуляний.

БДИ!

Алкоголь под запретом!

На новогодних площадках столицы с 30 декабря по 8 января за порядком будут следить 46 тысяч сотрудников силовых ведомств. Только в ночь на 1 января в центре заступят на дежурство 5,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, 3,5 тысячи народных дружинников и 2 тысячи сотрудников частных охранных предприятий. Среди них - 75 кинологов со служебными собаками. В метро дополнительно появятся 460 полицейских.

На входе в места народных гуляний поставят контрольно-пропускные пункты с 3 тысячами металлодетекторов. У желающих попасть на праздничные площадки будут проверять сумки и запретят брать с собой алкоголь, в том числе и любые напитки в стеклянной таре.

Также с 30 декабря по 9 января в столице ограничат продажу спиртного. Запрет будет действовать в местах народных гуляний и соседних с ними магазинах. Горячительное нельзя будет купить около новогодних ярмарок, в парках и на пешеходных улицах. По традиции запретят продавать крепкий и слабый алкоголь, а также прохладительные напитки в стеклянной таре. Это касается не только водки и вина, но и пива, воды, газировок, морсов, соков и прочих напитков.

ВНИМАНИЕ

На Красную площадь - только по приглашениям, а в парк «Зарядье» - вход свободный

Как в прошлом и позапрошлом году, сейчас не у всех желающих получится попасть в Новый год на Красную площадь. Сюда будут пускать с 15.00 31 декабря только по пропускам тех, кто участвует в съемках новогодней программы «Голубой огонек» на Первом канале. Ориентировочно им раздадут около шести тысяч пригласительных билетов.

Красную площадь вновь откроют для посетителей 1 января. Но пока не сообщается, во сколько. А первый сеанс для всех на ГУМ-катке начнется 1 января в 13.00.

Помимо этого, 31 декабря и 1 января будет закрыт Мавзолей.

А вот в парке «Зарядье» можно будет тусоваться всю новогоднюю ночь. Хотя отдельной программы гуляний здесь не будет. Вход в парк свободный. Скорее всего, из-за праздничного салюта в полночь на соседней Москворецкой набережной временно закроют для пешеходов Парящий мост и смотровые балконы на крышах павильонов «Медиацентр», «Заповедное посольство» и на ресторане «Восход». Полюбоваться с высоты яркими вспышками, увы, не получится. Павильоны парка закроются в 20.00 31 декабря, а откроются вновь в 12.00 1 января.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В зоопарке - без выходных

В последний день 2017 года зоопарк будет работать с 9.00 до 15.00. При этом кассы и вход посетителей - с 9.00 до 14.00. Билет - 500 рублей. Детям и льготникам (пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и др.) - бесплатно.

Во время новогодних каникул, с 1 по 8 января, все действующие вольеры можно осматривать по обычному графику - с 9.00 до 17.00. Кассы входов будут открыты с 9.00 до 16.00. Посетителей пускают в зоопарк до 16.00. Желающие смогут бесплатно посмотреть кормление некоторых животных - тюленя, мангуста, куницы и шакала.

Со 2 по 8 января на сцене Зоодепо показывают новогоднюю сказку «Щелкунчик и Мышиный король». Цена билета - 950 руб. (в стоимость входит прогулка по новогоднему зоопарку). Подробнее - на сайте зоопарка (www.moscowzoo.ru).