Салют в новогоднюю ночь 2018 в Москве: По всему городу - огненное шоу с 38 точек, а на Тверской - залпы конфетти

31 Дек. 15:16 2017-12-31T15:21:59+03:00

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В ночь с 31 декабря на 1 января Москву украсят праздничные салюты. Тем, кто встречает Новый год на главных уличных площадках, удастся увидеть фейерверки везде - и в центре, и в округах. Пиротехническое шоу покажут на 38 точках во всех 12 столичных округах. Причём большинство праздничных фейерверков запустят 1 января в один час ночи.

А в полночь небо над Москвой засверкает яркими салютами на трех площадках – ВДНХ, Поклонная гора и Москворецкая улица, около основания Большого Москворецкого моста, рядом с парком "Зарядье". Это будет искрящийся "коктейль" из светящихся фигур, разноцветных букетов и пальм.

На новогодней Тверской улице вместо огненных фейерверков будут запускать залпы разноцветных конфетти. Ими можно любоваться на всех десяти площадках на Тверской улице каждый час 31 декабря, 1 и 2 января.

Кроме того, для желающих самим бахнуть мини-салютом в городе подготовили 76 специальных площадок для запуска пиротехники. Эти точки будут работать до 8 января включительно. Самая большая такая площадка – на Москворецкой улице, недалеко от парка «Зарядье».