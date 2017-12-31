Сергей Собянин открыл 207-ю станцию метро - "Ховрино"

31 Дек. 15:35 2017-12-31T17:37:38+03:00

Она будет обеспечивать перевозку около 130-140 тысяч пассажиров в сутки [видео]

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Долгожданное открытие станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии состоялось 31 декабря 2017 года. Запуск пассажирского движения дал лично мэр Москвы Сергей Собянин. "Ховрино" стала 207-й станцией московского метро.

- Сегодня открываем долгожданную станцию метро "Ховрино". Долгожданная, потому что 53 года назад быда построена станция "Речной вокзал" и Замосковорецкая линия не продолжалась, - отметил мэр Москвы. - За это время тут вырос "целый город", появились сотни тысяч жителей, у которых не было транспортной доступности, чтобы комфортно добираться в центр города.

Дизайн станции метро "Ховрино" решили оформить в цветах ириса и шоколада, дополнив металлическими элементами. Пока открыт один вестибюль с выходом на улицу Дыбенко.

- Вторым этапом по улучшению транспортной доступности станет транспортно-пересадочный узел, метро будет интегрировано с Октябрьской железной дорогой, будет сделана отдельная платформа. Дополнительно будет открыта станция метро "Беломорская". Эти работы будут закончены в 2018 и в начале 2019 года, - добавил мэр Москвы.

Сергей Собянин открыл 207-ю станцию метро.Фото: Алиса ТИТКО

Строительство станции "Беломорская" было возобновлено по просьбам местных жителей. Об этом ранее рассказывал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Станция будет располагаться между "Речным вокзалом" и "Ховрино", а именно с западной стороны улицы Дыбенко, у примыкания к ней Зеленоградской улицы. После строительства новой платформы Октябрьской железной дороги "Ховрино-2" построят автостанцию для региональных и международных маршрутов. Таким образом, основную часть маршрутов из Московской области перенесут с "Речного вокзала" на новый транспортно-пересадочный узел.

КОНКРЕТНО

Станция "Ховрино"

- ожидаемый пассажиропоток 130-140 тысяч человек в сутки;

- сократит на 3 км дальность подвоза к метро пассажиров из аэропорта "Шереметьево", Химок, Долгопрудного;

- частично разгрузит Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы.