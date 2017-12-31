Третий новогодний поезд запустили с новой станции московского метро "Ховрино"

31 Дек. 16:16 2017-12-31T16:34:39+03:00

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Какой же Новый год в московском метро без праздничного поезда? Запуск новогоднего состава 31 декабря уже становится традицией. В этом году он отправился с новой станции «Ховрино» Замоскворецкой линии метро, которую в этот же день открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это уже третий новогодний поезд. Это тот самый праздничный состав, который впервые вышел на линию в преддверии прошлого Нового года и очень понравился пассажирам, - сказали в Московском метрополитене.

Дизайн поезда решили не менять - москвичам понравились красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри мерцающие лампочки и гирлянды. Осталась и та самая праздничная волшебная атмосфера. В вагонах будут звучать аудиопоздравления. Кстати, новогодний поезд – это один из двух уникальных составов типа «Еж-3», который остается для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов.

Одними и первых в новогоднем поезде вместе с пассажирами прокатились мэр Москвы Сергей Собянин и заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Прокатиться на нем и сделать красивые фотографии пассажиры смогут все новогодние каникулы.

Напомним, к Новому году в московском метрополитене также открыли каток. Он находится в переходе станций МЦК Площадь Гагарина и метро "Ленинский проспект". Каток и пункт проката работают бесплатно. Можно взять коньки от 26 до 45 размера (не забудьте показать паспорт для оформления проката), но приходить можно и со своими. Шкафчики для сумок тоже есть. А также на станции "Воробьевы горы" для пассажиров открыта выставка елок.