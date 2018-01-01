Новый год на Тверской улице: фейерверки и речь Владимира Путина на большом экране

1 Янв. 2018 2018-01-01T14:03:29+03:00

Наш корреспондент посмотрела, как и кто гулял в полночь в центре Москвы [видео]

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Каждый год одно и тоже - нарезать "Оливье", зажечь огоньки на елке, написать сотню сообщений друзьям и знакомым, посмотреть "Иронию судьбы, или С легким паром", потом одних и тех же певцов на разных каналах и обязательно открыть шампанское под речь президента. Хочется по-другому.

- Езжай на Красную площадь, открой бутылку шампанского там, зажги бенгальские огоньки, - советовал друг Антон.

Жители города, словно попали в зимнюю сказку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если бы так можно было. Нельзя. Площадь будет закрыта для съемок "Голубого огонька", - отвечаю, а сама вспоминаю слова главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка: "Тверская будет пешеходной, гулять можно всю ночь".

Решила поехать на Тверскую улицу. Сомнения были, а вдруг там никого не будет? И вообще, как же традиция быть дома, слушать поздравление президента России?

В новогоднюю ночь сказочные герои пустились в пляс.Фото: Алиса ТИТКО

- Хабаровск он поздравит намного раньше, чем Москву. Можешь найти поздравление в Youtube. Или включить прямую трансляцию на одном из каналов, - советовали друзья.

На такие приключения, наверное, могут согласиться только компании студентов? Не только. Гулять в центре Москвы и смотреть салюты не по телевизору решились даже мои родители. Вот так и семейные традиции не нарушим.

- Оденемся тепло, возьмем чай в термосе, конфеты, - предложил папа.

Новый год - главный праздник для детей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Чай, наверное, не разрешат, - говорю. - Там могут организовать рамки, досмотр.

- А чай - это жидкость. На массовые мероприятия никакие жидкости проносить в целях безопасности нельзя, - скажет мама, которая внимательно читает статьи не только дочери, но и других ее коллег из "Комсомольской правды".

Праздничное настроение было у всех жителей города, кто пришел на новогодние гуляния.Фото: Алиса ТИТКО

Берем только конфеты и мандарины. До 23.00 мы выполнили программу-максимум - новогодние огоньки посмотрели, "Оливье" попробовали, друзей поздравили. Метро же работает круглые сутки - едем до станции "Чеховская".

- Откройте сумки, - говорит полицейский на Тверской улице.

- Сколько людей не спит и не перед телевизором сидят, оказывается, - удивляюсь.

На Тверской выдают кокошники, маски и зовут в театральную сказку. Площадок так много, что даже не понимаешь, куда идти в первую очередь: изучать гончарное искусство или слушать оперное пенье, а может пуститься в пляс с зелеными человечками? Пахнет шашлыками, а есть не хочется - только из-за стола. На часах без 8 минут полночь. Где же послушать речь президента, услышать заветные 12 ударов? Доставать смартфон? Но и тут организаторы продумали - на огромных мониторах включили прямую трансляцию и каждый смог услышать поздравление Владимира Путина, который говорил, что Новый год — это прежде всего семейный праздник и отмечаем мы его, как в детстве, с подарками и сюрпризами, с особой теплотой и ожиданием важных перемен.

Новогодние салюты и фейерверки запускали всю ночь до утра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты. Поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости, - сказал Владимир Путин.

- Мы как раз все вместе, - скажу маме с папой.

- Ура! - стали кричать окружающие, в небо выпустили салюты.

- Такое поздравление еще круче, чем по телевизору, - говорила рядом девушка парню.

После гимна площадки снова "ожили" и продолжились народные гуляния. Полицейские нам посоветовали к Манежной площади не спускаться, потому что дальше перекрыто движение. Свернули в Камергерском переулке, прогулялись вдоль Кузнецкого моста, посмотрели на дизайнерские елки. И мне очень хотелось в парк "Зарядье". Его-то как раз и не закрывали - гуляйте хоть всю ночь. В парке звучала музыка, а на "парящем" мосту было, как обычно, не протолкнуться - на фото попадали и незнакомые люди.

- И почему нам раньше не приходила такая мысль - отправляться гулять на улицу в новогоднюю ночь? Это же так весело, столько людей и семьи с детьми, - призналась мама.

- В городе реально спокойно. Я думала, что будет много пьяных, приезжих. Но так комфортно, много полиции, они всех досматривают - безопасно, - скажу я.

Новый 2018 год наступил, а возвращаться домой не хотелось. Спешить, правда, не нужно было, ведь и метро работало всю ночь. Но после трехчасовой прогулки даже нагуляли аппетит и захотелось "Оливье". И мы поехали домой. Но, кстати, все театральные развлечения сохранятся на Тверской еще 1 и 2 января - эти дни главная улица Москвы будет пешеходной. Не сидите дома, будьте активны, ведь Москва такая красавица. С наступившим Новом годом!