Рядом с телом убитого балалаечника Дмитрия Калинина обнаружили нож

5 Янв. 2018 2018-01-05T09:59:10+03:00

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Последний раз 41-летнего музыканта, известного как Сrazybalalaika, видели 27 декабря на Садовой-Черногрязской улице. Он вышел после концерта из театра «Русская песня» и пропал.

Первой тревогу забила его бывшая супруга Марина. Она написала о его исчезновении на своей странице в соцсети. К поиску подключились волонтеры Liza Alert.

Но уже через несколько дней стало известно, что Дмитрия нет в живых.

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - написано на сайте поискового отряда.

Официальная причина смерти Калинина неизвестна. На сайте следственного комитета Москвы нет ни слова о нем. Но по некоторым данным, музыкант скончался от ножевого ранения. Рядом с телом, якобы, был найден нож.

Приносят соболезнования и сотрудники Управления культуры Исполнительного комитета города Набережные Челны, откуда Дмитрий родом.

«Он родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Закончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, с 2003 года работал в театре «Русская песня». Лауреат первой премии международного фестиваля юмора и эстрадного искусства «Ялта-Москва транзит 2007» в номинации "Музыкальный жанр". Участник группы «После 11», - говорится на сайте ведомства в соцсети.

На странице Дмитрия в фейсбуке его друг тезка Дмитрий Калинин написал: «В связи с желанием родственников, прощания с Димой не будет. Поэтому мы решили сделать вечер памяти, посвященный Dima Kalinin, где каждый из его друзей, коллег и близких сможет вспомнить о нем и попрощаться. Это будет своего рода "квартирник", с музыкой, песнями - все, как любил Дима. Предварительная дата - 09 января».