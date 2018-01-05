С 1 января в роддомах Москвы выдают приданое для новорожденных

5 Янв. 2018 2018-01-05T14:51:42+03:00

Жители столицы, появившиеся на свет в праздники, уже получили свои подарки

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Коробку внушительных размеров вручают счастливым родителям и их малышу во время выписки. Чего в ней только нет! Глядя на список из 44 пунктов понимаешь, что собирали приданое люди с опытом.

Полный список выложен на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Вот лишь некоторые позиции: комбинезон, боди с рукавами и без, памперсы, шапочки, крема, присыпки, ватные палочки, матрац, простынь, одеяло, пеленки, ползунки, слюнявчик, прорезыватель и даже комплект для купания.

Беременные москвички обсуждают на форумах в интернете радостную новость, разглядывая фотографии, которые уже появились в соцсетях.

С первого января в роддомах Москвы выдают приданое для новорожденных

- Это очень здорово! - пишут многие.

Справедливости ради стоит отметить, что дарить приданое малышам при выписке не новая традиция. В начале 2000 годов роженицы тоже получали подобные наборы по инициативе прежнего мэра. В этом году подарки появились с подачи главы города Сергея Собянина. Об этом он написал на своем сайте:

«Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену. С Нового Года при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей».