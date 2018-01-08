Год Собаки: 7 самых известных собак Москвы

8 Янв. 2018 2018-01-07T21:35:44+03:00

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По восточному календарю, к которому мы за последние четверть века серьезно прикипели, 2018 год - Год Земляной Собаки. Китайский зодиак учит, что собака - символ верности и рассудительности. А потому везти в ближайшие 12 месяцев будет тем, кто умеет даже в критических ситуациях быть спокойным, упорным, настойчивым. «Комсомолка» составила путеводитель по московским достопримечательностям, связанным с символом 2018 года.

1. НОС НА СЧАСТЬЕ

Об этой примете знают многие москвичи. На станции метро «Площадь Революции» есть четыре одинаковые бронзовые композиции «Пограничник с собакой». К носу служебного пса (по внешнему виду это, кажется, доберман) в разгар сессий, перед экзаменами, выстраиваются настоящие очереди студентов. На счастье, на удачу. Говорят, эту традицию завели еще в конце 30-х годов прошлого века студенты МГТУ имени Баумана. Это они начали приходить сюда и тереть металлической собаке нос, как бы прося помочь с хорошей оценкой. Многие уверяют, что это железно работает. По крайней мере, морды всех четырех псов с тех пор начищены до блеска.

Хотя по одной из версий не все собаки с «Площади Революции» одинаково успешны. По крайней мере, студенты все той же Бауманки стараются приложиться рукой или зачеткой к доберману-пограничнику, который стоит у выхода из третьего с конца вагона - если ехать из центра к «Щелковской».

Об этой примете знают многие москвичиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2. ПАМЯТНИК ДВОРНЯГЕ

Мохнатый пес, чешущий задней лапой ухо, встречает пассажиров метро на «Менделеевской». Памятник называется «Сочувствие», посвящен бродячим животным, но десять лет назад его установили в память вполне конкретной собаке. Это был кобель по кличке Мальчик. Мальчик жил в подземном переходе, ведущем к станции метро. Однажды пес сцепился с собакой, которую вела на поводке хозяйка. Животных пытались разнять торговцы из расположенных в переходе торговых палаток, но не успели - по словам очевидцев, владелица овчарки достала из сумочки небольшой нож и нанесла Мальчику несколько ударов. Беспородный пес умер, а история получила большой общественный резонанс. На махавшую ножом даму завели дело по статье «Жестокое обращение с животными». Но после психиатрической экспертизы отправили на принудительное лечение. На памятник Мальчику собирали всем миром. Под письмом с просьбой разрешить установку монумента подписались несколько десятков деятелей культуры – поэту Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, актеры Валентин Гафт, Армен Джигарханян, Юрий Яковлев, рок-музыканты Юрий Шевчук и Андрей Макаревич. А к созданию самой бронзовой скульптуры, на минуточку, приложил руку еще один известный музыкант (на тот момент - дизайнер) Петр Налич, артист Тетра-студии РАМ имени Гнесиных, в 2010 году представлявший Россию на «Евровидении».

Памятник называется «Сочувствие»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3. ФРОНТОВЫМ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

Еще один знаковый памятник символу года установлен на Поклонной горе, в Парке Победы, и посвящен фронтовым собакам. Подсчитано, что в годы войны в армии служили наравне с людьми около 60 тысяч псов разных пород. Они вытаскивали раненых с поля боя, искали взрывчатку, доставляли боеприпасы там, где человеку невозможно было пройти. Собаки, напомним, в 1945-м участвовали в Параде Победы на Красной площади. По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, так страна почтила вклад братьев меньших: «По минимальным оценкам, фронтовые собаки вытащили более 700 тысяч раненых солдат из-под пуль».

Еще один знаковый памятник символу года установлен на Поклонной горе, в Парке Победы, и посвящен фронтовым собакамФото: Михаил ФРОЛОВ

4. ПРЕДАННОСТЬ В ЖИВОПИСИ

Разумеется, люди искусства увековечивали собак не только в скульптуре, но и живописи. С самыми яркими образцами можно познакомиться в Третьяковской галерее. Картин, где присутствуют собаки, предостаточно - «Всадница» Карла Брюллова, «Охотники на привале» Василия Перова, «В мастерской художника» Константина Маковского. Но больше всего характер символа года подчеркивает пес, ставший одним из героем картины «Опять двойка» Федора Решетникова. Мальчишка снова принес в дневнике из школы пару. На него укоризненно смотрят мама и старшая сестра. И только беспородная собака - настоящий друг, которому неважно, кто ее хозяин - отличник или последний двоечник.

5. МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ

Есть такая порода. Московская сторожевая собака. Ее развитием сегодня занимаются многие крупные заводчики. А вывели московскую сторожевую еще в 50-х - по заказу Министерства обороны СССР. Нужна была порода крепких, выносливых собак, которые могли бы нести сторожевую службу в самых сложных климатических условиях - хоть в холодной Сибири, хоть в знойной Средней Азии. В итоге для скрещивания были выбраны крупные кавказские овчарки и сенбернары. Внешне получилось нечто похожее - по окрасу московские сторожевые очень близки сенбернарам. Хотя по крепости костей и развитию мускулатуры порода даже превосходит своих предков.

Есть такая порода. Московская сторожевая собакаФото: Евгения ГУСЕВА

6. КОМНАТНЫЙ ДРАКОН

В последние годы в столице активно развивается еще одна порода. Московский дракон называется.

- Это еще в конце 80-х было, - рассказала «КП» заводчица московских драконов Зоя Костына. - Взяли у знакомых щеночка для бабушки, а та вдруг отказалась. Пришлось эту девочку у себя пристроить. Симпатяга она была: на бороде и макушке шерстка длинная, по всему остальному телу - короткая. А однажды я на улице встретила бездомного кобелька, очень похожего на мою девочку. И у меня мысль зародилась: а что, если попробовать поработать с селекцией... По образования-то я зооинженер.

Через несколько поколений и вырисовались очертания будущей породы: невысокие, но выносливые собачки с буйной растительностью на мордочке.

- Окрестили мы их драконами из-за характера, - продолжает Костына. - Они хоть и маленькие, но очень смелые и своенравные. Ну и плюс внешне, приглядитесь, очень похожи наши собаки на китайских драконов - те же гребешки, брови, усы и бороды.

Правда, кинологи сейчас активно спорят: это уже окончательно сформировавшаяся порода, или селекция все еще не завершена.

В последние годы в столице активно развивается еще одна порода. Московский дракон называется. Фото Виталия Белоусова (ТАСС)

7. ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ШПИЦ…

Впрочем, на улицах столицы нечасто можно встретить московских сторожевых и московских драконов. По данным Российской кинологической федерации, в последние годы звание самой популярной у жителей Москвы породы собак удерживают немецкие шпицы. Примерно каждый седьмой официально зарегистрированный в городе пес - шпиц! Немного отстают по численности йоркширские терьеры. А остальные породы, попавшие в ТОП-5 все-таки имеют намного меньше поклонников - чихуахуа, лабрадоры, овчарки.