2018-01-07T21:04:51+03:00
Общество

Мэр Москвы пообещал бесплатные катания на тюбинговой горке на ВДНХ

Такое предложение последовало после сумасшедшего ажиотажа и длиннющих очередей
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Тюбинговая горка на ВДНХТюбинговая горка на ВДНХФото: Алиса ТИТКО
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«Космическая» тюбинговая горка на ВДНХ за две недели после открытия вызвала интерес не только у детей, но и родителей. Прокатиться с 20-метровой горки возле макета ракеты «Восток» на «ватрушках» ежедневно пытаются тысячи людей.

- Ракета и огромная тюбинговая горка на ВДНХ очень красивые. Мы не покатались, очередь на 2 часа минимум. Зато фотки суперские, - оставила в соцсетях сообщение Любовь Васильева.

- Катались на новых горках на ВДНХ. Прикольные, одна действительно длинная. Минус только один (как и во всем сейчас) – огромные очереди. Надо идти через пару недель, - советует Александра Корчагина.

Очереди действительно длиннющие, сама видела и стояла. По ошибке люди становятся сначала в очередь на саму горку, потом понимают, что билеты покупать нужно в кассах. Идут в кассы – там тоже очереди. Покупают билеты – кто на один спуск, кто на пять. Люди советуют покупать на один спуск.

- Вы пока подниметесь до самих «ватрушек» уже часа два пройдет, спуститесь, а потом для следующего спуска снова нужно будет становиться в очередь, - рассказывает нам с подругой Александр.

Стоит заметить, спекулировать «я с ребенком, пропустите без очереди» не получается, почти каждый стоит с дочками, братиком. Правда, рядом есть горка чуть меньше – 12 метров. Там даже разрешают спускаться на одной «ватрушке» вместе с родителем.

- Ты точно один поедешь с 20-метровой горки? Не боишься? – тем временем уточняет у сына подруга Мария.

- Не боюсь. Поеду, - говорит Игорь.

Подниматься на верхушку нужно по металлической лестнице. Инструкторы советуют крепко держаться за ручки, поджимать коленки (иначе будете ударяться ногами о стенки спуска) и не сдерживать эмоции. Те, кто достоял и спустился, делятся восторгом.

- Имейте в виду, если вас в процессе развернет и не один раз – это нормально. Кричать, кстати, не запрещено, - подбадривает перед стартом инструктор.

Спасти ажиотаж на горку решили в мэрии Москвы и предложили после праздников кататься бесплатно.

- Тюбинговая горка на ВДНХ бьет все рекорды посещаемости. Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тысяч человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11.00 до 16.00 со вторника по пятницу. Приходите, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твитере.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Малышей до 3 лет не пустят на горку, а детей ростом до 110 см пустят только с родителями.

ГДЕ: ВДНХ, Прспект Мира, 119. Ближайшая станция метро "ВДНХ".

КОГДА: до 18 февраля 2018 года ежедневно, кроме понедельника.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 23.00.

СТОИМОСТЬ: в будние дни взрослый билет - 100 рублей, детский - 50 рублей; в выходные дни взрослый билет - 150 рублей, детский - 100 рублей. Предусмотрен тариф на пять спусков (со скидкой): в будние дни для взрослых - 300 рублей, в выходные - 400 рублей; в будние для детей - 200 рублей, в выходные - 300 рублей. При этом за аренду тюбинга платить не нужно. По вторникам, средам и четвергам скидка 50% для школьников, студентов и пенсионеров.

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