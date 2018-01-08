Штурм Третьяковки под Новый год

8 Янв. 2018 2018-01-08T14:16:47+03:00

Третьяковка трудилась в каникулы не бесплатно, а едва ли не самая длинная "очередь на Серова" снова образовалась туда Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Несмотря на продолжительность праздников, москвичи не погрязли в диванной трясине. Всю неделю культурные учреждения столицы испытывали невероятный наплыв, набег и наезд. Но не только потому, что работали даром. Скажем, Третьяковка трудилась не бесплатно, а едва ли не самая длинная "очередь на Серова" снова образовалась туда.

Трудно сказать, что привлекло внимание посетителей: доживающая последние деньки ли выставка Сарьяна. Или отличная экспозиция скульптур Андреева, с мордовками, похожими на египтянок.

Или ретроспектива "Москва сквозь века", где можно было поглядеть портрет нашей любимой столицы и москвичей, начиная с 15 века и до сегодняшнего дня. Предположим, что именно Москва и привлекла.

"Лицо москвича никогда не озабочено, оно добродушно и откровенно и смотрит так, как будто хочет спросить: а где вы сегодня обедаете?" — отмечал Виссарион Белинский.

Справедливо в этой фразе то, что на московской выставке много полотен про еду. Вот вам сдобное лицо Москвы: групповой портрет ароматных кренделей, аппетитных баранок и ромовых баб от Машкова.

Вот вам сдобное лицо МосквыФото: Евгения КОРОБКОВА

Стоит заметить, что сдоба — это фирменный знак столицы. Московские калачи, которые как огонь горячи, в старину возили до Парижу и там, отогрев горячими полотенцами, продавали как свежие. Парижане ничего не подозревали и расхватывали быстрей круассанов.

Неозабоченное лицо москвича тоже можно посмотреть. Обратите внимание на парня с гармошкой работы Маковского ("На бульваре", 1886)

Обратите внимание на парня с гармошкойФото: Евгения КОРОБКОВА

Разудалый молодой человек с гармошкой явно приехал на заработки и прижился в столице, а вот девушка с ребенком — нет. Встретились они на Сретенском бульваре (говорящее название, "Сретение" — означает встреча), как ванговали советские экскурсоводы, чтобы разойтись. К бабке-гадалке не ходи, видно же, что расстанутся. Или не видно? Когда выставку готовили, решили проверить. Удивились. Пара ни разу не рассталась, а потомки их до сих пор живут в Переяславле-Залесском. Как рассказали, молодой человек с гармошкой зарабатывал на жизнь работой натурщика. так что его приятное неозабоченное лицо еще много где можно увидеть.

Полотно оказалось огого! И запечатлено на нем место первого бала Наташи РостовойФото: Евгения КОРОБКОВА

А картина Светославского "Постоялый двор в Москве", 1892 года — одна из чудесных находок. Выставляется впервые, смотрите и радуйтесь. Помните свежую историю про то, как уборщица, наводя порядок в Ватикане, нашла несколько шедевров Рафаэля? Нечто подобное произошло с запасниками Третьяковки. На эту картину никто внимания не обращал. Казалась уродиной. Уж больно страшная и темная была. Но в преддверие выставки потемневший лак сняли на всякий случай. Посмотрели — прослезились. Полотно оказалось огого! В общем, выставка еще длится, а найденышу уже предстоят долгие гастроли. Его заказали еще на несколько экспозиций.

В принципе, ассортимент тот же, что можно увидеть на "Блошке"Фото: Евгения КОРОБКОВА

А это художник Евграф Сорокин запечатлел развал 19 века на Смоленке. В принципе, ассортимент тот же, что можно увидеть на "Блошке". Разве что "Блошка" переехала.

По длине эскалатора музейщики установили, что это — ЛубянкаФото: Евгения КОРОБКОВА

Тепленькое пошло. Картина Лабаса "Метро" написана в 1935 году. А слабо угадать, что за станция изображена? По длине эскалатора музейщики установили, что это — Лубянка. Кстати, будете проходить мимо картины и слышать странные звуки - не пугайтесь7 Это не последствия праздников в ушах шумят. Отдельные работы на выставке снабдили звуковым фоном. В частности, возле картины Лабаса слышны звуки и голоса, витавшие в воздухе столичной подземки восемьдесят лет тому назад.

На дворе сорок пятый год. А женщина на переднем плане — потрясающаяФото: Евгения КОРОБКОВА

Опять метро, но на этот раз — Самуила Адливанкина. На дворе сорок пятый год. А женщина на переднем плане — потрясающая. И сегодня таких модниц не встретишь, а здесь — прямо после войны красотень. Историк Михаил Коробко, бродящий по выставке, просил обратить внимание: дама одета во все трофейное.

Кропоткинская с трамвайчиками выглядела такФото: Евгения КОРОБКОВА

Ностальгичная Кропоткинская с трамвайчиками выглядела так, как запечатлел Виктор Апфельбаум, в 1948 году. К сожалению, виды современной Москвы, представленные на выставке, не так интересны. Вот вам фото куратора выставки Маргариты Чижмак на фоне картины, запечатлевшей смотровую площадку на Воробьевых горах. Силуэты людей с головы до пятой точки покрыты глазами. Современное, так сказать, художественное решение.

Михаил Коробко и Маргарита Чижмак на фоне современного шедевраФото: Евгения КОРОБКОВА

К счастью, такого добра мало. очереди стоят у картин художников оттепели. Вот, например, "Утро Майское, У Большого театра" Андрея Горского и в 1956 году выглядело примерно так, как сейчас. Кучи народу. Особенно, если билеты на "Нуреева" дают.