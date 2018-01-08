В январе под Москвой полезли белые грибы

8 Янв. 2018 2018-01-08T18:19:01+03:00

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Нынешняя зима бьет все рекорды. В длинные новогодние каникулы в самых разных частях Подмосковья народ развлекался прогулками по лесу. И не просто так. При затянувшихся положительных температурах да без снега из-под старой травы полезли свежие грибы. Соцсети забиты фотографиями. И это не только традиционные для этого времени года фламмулины - зимние опята.

Диана Башилова с семьей обнаружила в Воскресенском районе целый «отряд» лисичекФото: ВКонтакте

- 4 января с другом наткнулись в лесу на белые грибы, - радостно рассказывает позвонивший в редакцию «КП» читатель Андрей Никифоров. - И это север Московской области! Смешанный лес у поселка Карманово около Дубны. Нашли несколько белых, сварили прекрасный суп. Соседи тоже фото присылали. В общем, в праздники открыли у нас в дачном поселке внеочередной сезон «тихой охоты».

Похожие сообщения поступают и из других частей Подмосковья. Диана Башилова с семьей обнаружила в Воскресенском районе целый «отряд» лисичек.

- Это совершенно точно новые грибы, которые из-за оттепели вылезли, - говорит женщина. - Свежие, ароматные. Собрали штук 30-40. Пожарили с картошкой. Ммммм!

Ну и куда же зимой без зимних опят. Александр Яблочков из Зеленограда наткнулся на облепившие стволы деревьев грибы на территории здешнего лесопарка.

Зимние опятаФото: ВКонтакте

- Я раньше даже не знал, что зимой грибы тоже бывают, - признался москвич. - Набрел на них, сфотографировал, отправил снимки на форум грибников. Оказалось, довольно распространенный вид. Решил, что теперь буду и зимой в лес за грибами выбираться.

Бывший сотрудник "Комсомолки" Иван Матершев, отмечая Рождество в подмосковном поселке Решетниково, нашел целый мешок даров в виде ежовиков, гигрофор поздних и лисичек настоящих и зимних.

— Вообще-то, для теплого и бесснежного декабря и января (а у нас это в последнее время — не редкость) лисички — дело обычное, — говорит Матершев, — другое дело, что обычно они растут по одной, по две, а не массово, как сейчас.

Матершев признался, что среди находок его больше всего его удивили летние опята и отличная подмосковная брусника. Ее удалось собрать целый стакан.

Из-за аномальных температур москвичи открыли внеочередной грибной сезон в новогодние праздники. Фото: Иван Матершев

Пока грибники радуются, миколог, натуралист и фотограф грибов Алексей Захарьинский печалится. Аномально жаркая зима попортила ему тихую охоту. Пусть высокие температуры спровоцировали рост белых грибов, миценок, вешенок, но плоховато сказалась на его любимых зимних опятах.

— В нормальную погоду зимний опенок растет до февраля. Но ему эти оттепели вредны. Я 31 декабря собрался по грибы. Обычай у меня такой, грибы собирать зимой. Все нашел. А моих любимых опят — не нашел. Сгнили! Пришлось в третий Микрорайон, город Московский ехать. Там место проверенное, грибное. Еще никогда не подводило.

По словам Захарьинского, за теплую погоду особенно благодарны миценки и так называемые дрожалковые грибы. «Весь лес в дрожалках». Особенный урожай на загадочную эксидию железистую, облепляющую деревья, как черные мозги. Радуется Новому году дрожалка оранжевая. «Были бы мы китайцами — давно бы оранжевую дрожалку съели, — говорит грибник. — В Японии, в Китае — ее очень уважают. А у нас — не жалуют. Нет культуры потребления. Да и пробовал я ее. Безвкусный гриб совершенно».

Урожай из Серебряного бора. Фото: Иван Матершев

Для известного миколога Михаила Вишневского, автора многих книг, в том числе «За грибами с ноября по май» в таких находках ничего удивительного нет.

- Я сам только что уезжал на новогодние праздники во Владимирскую область и собирал там лисички и подосиновики, - говорит миколог Михаил Вишневский. - Это совершенно нормальное явление, учитывая нынешнюю мягкую погоду. При ней могут расти и белые, и подберезовики, и лисички, и осенние опята, ну и, конечно, прекрасно себя чувствуют вешенки и фламмулины. Если в ноябре, декабре, январе температура днем от 0 до +5, а ночью от 0 до -5, многие потихонечку продолжают свое плодоношение. Белые, например, вообще почти всегда растут в ноябре и нормально переживают первый снег.

Александр Яблочков из Зеленограда наткнулся на облепившие стволы деревьев грибы на территории здешнего лесопаркаФото: ВКонтакте

На летнее плодоношение это никак не повлияет. Среди грибниц, как среди людей и прочих живых существ, есть те, кто плохо переносит жару, есть те, кто плохо переносит холод, а есть те, кто одинаково спокойно к этому относится. И среди грибниц белых грибов и лисичек тоже есть выносливые и холодоустойчивые - их плодоношение мы и наблюдаем. Все это - отправная точка для эволюции: если мы двинемся в сторону потепления, преимущество получат одни, а если в сторону похолодания - другие. Но сейчас у нас в течение сезона есть все климаты: и ледяные дожди летом, и влажные, теплые зимы, и жара, и ливни. И в результате благоденствуют все типы грибниц с самым разнообразным отношением к теплу и холоду.

Чтобы грибы перестали расти, должна быть устойчивая отрицательная температура днем. Потому что ночные заморозки грибы переносят спокойно - те же лисички могут постоять, и когда на улице -10. Другое дело, что конкретно лисички будут ужасно горькими: горечь в них вырабатывается именно как реакция на холод. Именно поэтому их нельзя замораживать в морозилке, предварительно не отварив.

Зимняя брусника. Фото: Иван Матершев

КСТАТИ

В Москве самые ходовые грибы - это зимние опята и вешенки обыкновенные.Также можно собирать вешенки поздние. В Подмосковье в тёплый бесснежный декабрь-январь, кроме штучных лисичек настоящих, можно массово собирать лисички трубчатые (в Европе - это так называемые зимние лисички). Но в Подмосковье они большая редкость, а под Питером - обычный гриб.

Другой массовый хороший съедобный гриб, который можно застать в начале зимы - это ложноопёнок серопластинчатый. Он растёт на пнях и вокруг них в старых сосново-еловых лесах. Также в это время ещё можно собирать гигрофоры поздние.

Из экзотики можно встретить и весенние съедобные грибы - саркосцифу австрийскую и саркосому шаровидную. Последний - краснокнижный вид с плодоношением раз в несколько (до 12) лет. В этом году саркосому уже находили и под Питером и под Москвой.

В Москве зимой также можно найти замечательные съедобные грибы, типичные для более тёплых краёв, которые обычно едят в сыром виде в составе салатов. Это аурикулярия плёнчатая и аурикулярия уховидная (иудино ухо)... Растут они на поваленных стволах и ветвях клёнов и, как оказалось, в Москве это не такие уж эксклюзивные.

КСТАТИ

Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности

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