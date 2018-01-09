2018-01-09T10:44:18+03:00
Общество

Жители Москвы и Подмосковья вновь жалуются на запах сероводорода

Однако превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе специалисты не обнаружили
Игорь ПАВЛОВ
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Сейчас на полигоне "Кучино" ведутся работы по дегазацииСейчас на полигоне "Кучино" ведутся работы по дегазацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жалобы на неприятный запах в разные столичные службы (от управляющих компаний до федерального управления МЧС) начали поступать месяц назад. При этом жители Москвы запах описывали по-разному. Кто-то сравнивал его с квашеной капустой, кто-то с тухлыми яйцами, а кто-то чуял жженую резину и бензин.

После комплексной проверки удалось выяснить, что источник смрада - полигон твердых бытовых отходов «Кучино» (город Балашиха), который закрыли в прошлом году по указу Президента (во время «Прямой линии» 15 июня).

- Сейчас там ведутся работы по дегазации, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России. - На данный момент пробурили 55 скважин.

8 января с жалобами на неприятный запах обратились пять жителей столицы и области (откуда конкретно, не уточняют, - прим. ред.). Однако превышения концентрации вредных веществ не обнаружили. Проверки проводили по каждому обращению.

- За экологической обстановкой следят на 56 стационарных постах ГПБУ «Мосэкомониторинг», - добавили в ведомстве, - а также с помощью передвижных лабораторий от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Напоминаем, что сообщить о неприятном запахе можно по Единому телефону доверия Главного управления МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22 или Главного управления МЧС России по Московской области 8 (498) 505-41-70.

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