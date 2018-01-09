Собянин провел технический пуск станций "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская" на Люблинско-Дмитровской линии метро

9 Янв. 2018 2018-01-09T12:07:28+03:00

Основные работы на станциях закончены, осуществляем технический пуск, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на станции "Окружная" Фото: Алиса ТИТКО

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Северным участком Люблинско-Дмитровской линии метро (салатовая ветка) в ближайшее время смогут воспользоваться тысячи москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин 9 января провел технический пуск станций "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская". Это означает, что заканчиваются отделочные работы, а поезда начинают обкатку, но пока без пассажиров.

- Основные работы на станциях закончены, осуществляем технический пуск, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на станции "Окружная". - Надеюсь, что через два-три месяца здесь пойдут пассажирские поезда. Мы останавливаться не будем - будем продолжать строительство и дальше до Лианозово и поселка Северный. Продление этой ветки будет касаться шести районов Москвы. Около полумиллиона населения почувствуют улучшение транспортной ситуации.

Новые три станции "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская" идут на север Москвы следом за станцией "Петровско-Разумовской", где в последние дни декабря для пассажиров открыли второй вестибюль, расположенный рядом с автостанцией и железнодорожной платформой.

Пассажирское движение планируют запустить через два-три месяцаФото: Алиса ТИТКО

Во время строительства северного участка рабочие столкнулись со сложностями, в частности, на станции мелкого заложения "Селигерской" пришлось перекладывать инженерные коммуникации. Дизайн станции выполнили в стиле модерн, как в парижском метро. Цветовая палитра довольно лаконичная - бежевые и серые оттенки. Потолки над платформой и кассовыми залами сделали сводчатыми, что создает ощущение воздушности.

Отделка "Верхних Лихоборов" выполнена серым и черным гранитом, а также украшена многоцветным мрамором с серыми и коралловыми вкраплениями. Пилоны "Окружной" выполнили светлым саянским мрамором, со стороны боковых тоннелей - бежевым мрамором. На потолок подвесили пять линий светильников на ажурной конструкции, свет от которых попадает на свод станции, и на саму платформу.

В ближайшее время станция "Окружная" станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который свяжет одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), платформу Савеловского направления Московской железной дороги и остановку наземного транспорта.

"Окружная"

ГДЕ: пересечение Локомотивного проезда со Станционной улицей и 3-м Нижнелихоборским проездом.

ВЕСТИБЮЛИ: один подземный.

ТИП СТАНЦИИ: глубокого заложения.

ПАССАЖИРОПОТОК: 97 тысяч человек в сутки.

"Верхние Лихоборы"

ГДЕ: пересечение Дмитровского шоссе с Бескудниковским бульваром и Дубнинской улицей.

ВЕСТИБЮЛИ: два подземных.

ТИП СТАНЦИИ: глубокого заложения.

ПАССАЖИРОПОТОК: 80 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 10 400 человек в час.

"Селигерская"

ГДЕ: пересечение Дмитровского и Коровинского шоссе.

ВЕСТИБЮЛИ: два подземных.

ТИП СТАНЦИИ: мелкого заложения.

ПАССАЖИРОПОТОК: 52 тысячи человек в сутки.