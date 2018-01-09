Лошадь на списание: какое будущее ждет животных после окончания их службы в полиции

9 Янв. 2018 2018-01-09T15:21:30+03:00

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Бывшая сотрудница первого оперативного полка полиции, кавалериста Мария Батурина не может сдержать слез, рассказывая о том, как пыталась выкупить списанного со службы своего напарника - орловского рысака.

- Сколько раз за 9 лет мы с Броском оказывались в толпе разъяренных фанатов, - вспоминает Мария. - Никогда он не струсил - командую «вперед», значит вперед, даже если там страшно. Он всегда меня грудью закрывал от арматуры и битых бутылок хулиганов. Ни разу не предал. Мы с ним так сроднились за эти годы.

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ - 7 ЛЕТ

В 2015 году Батурина уволилась, а через полгода списали и Броска.

- Он не был старым и больным, он мог еще жить и жить, - говорит Мария. - Я это точно знаю. Помимо выходов в наряды я, как кавалерист, полностью заботилась о животном. Мыла, гуляла, кормила. К тому же я лично объезжала других молодых коней. И знаю, как они работают, на что способны, какие у кого проблемы со здоровьем.

Отмечу, что первый оперативный полк полиции — самое большое кавалерийское подразделение в России и одно из крупнейших в Европе. Его сотрудники регулярно охраняют массовые мероприятие, патрулируют улицы. Штат парнокопытных не маленький - несколько десятков животных. По официальной информации полиции, срок эффективной службы полицейской лошади — 7 лет, при этом средняя продолжительность жизни — 30.

А что дальше?

Мария Батурина не может сдержать слез, рассказывая о том, как пыталась выкупить списанного со службы своего напарникаФото: Личный архив

КРЕДИТ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ДРУГА

- После списания животных отправляют на убой - на колбасу, - объясняет бывшая кавалериста. - Хотя сотрудники полиции могут выкупить своего напарника. Это легальная процедура.

Вкратце юридический механизм должен работать так. В полку происходит ежегодная, плановая выбраковка животных, которые значатся как движимое имущество МВД (читай, государства). Фактически лошади приравнены к авто — на каждую есть документы: техпаспорт, ветсправки, клеймо. Согласно Указу президента №1205, Постановлению правительства РФ №231 и Приказу МВД №992 все списанное движимое имущество, то есть и лошади тоже, должно продаваться с торгов, доступных любой организации. Информацию о торгах обязаны размещать на официальном сайте госзакупок. И, как подтверждают и в МВД «...Любой сотрудник органов внутренних дел РФ или частное лицо может приобрести высвобождаемую лошадь».

Узнав, что Броска списали, Мария Батурина стала готовится к торгам, взяла кредит так, чтобы хватило с запасом. Оценочная стоимость могла быть около 65 тысяч рублей.

- Но я готова была отдать хоть в три раза больше, - продолжает Мария. - Нашла организацию, готовую участвовать в торгах, и стала спокойно ждать. Частное лицо не может принимать участие в аукционах госзакупок. Знаю, что другая кавалериста квартиру заложила под выкуп своей лошади. Ведь для нас всех эти животные — не просто какое-то списанное имущество — это друзья, напарники, члены семьи. Понимаете?

- Понимаю. И что было дальше?

- В тот год помимо моего Броска выбраковали еще 22 лошади. На них на всех нашлись «руки»: кого-то хотели забирать такие же кавалеристы, кого-то мечтали взять конно-спортивные школы. Ведь такие животные, послужившие и испытанные с самых разных условиях (в толпе, в перестрелках) — идеальны для детей. Они великолепно обучены, у них крепкая психика и предсказуемое поведение. Даже уже не в молодом возрасте бывший полицейский конь долго еще может служить на гражданке. Например, та школа, в которую я устроилась берейтором (тот, кто обучает верховой езде, - ред,) сразу после увольнения из МВД (КСК «Васькино»), была готова выкупить вообще всех лошадок. Мы даже подготовили денники, коневозки. Но...

НАШЛИ НА САЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Вдруг неожиданно Маше позвонили коллеги и сообщили — всех списанных лошадей, в том числе и ее Броска, погрузили в скотовозку и куда-то увезли.

- Тем, кто в теме, сразу стало понятно куда — на убой, - плачет Маша. - Боевых, рабочих животных таким образом возить просто запрещено: лошадям не на что опереться, при любом торможении они падают, многие просто живыми и здоровыми таким образом вряд ли доедут.

Некоторые из сотрудников бросили все и помчались вслед за скотовозкой. По номеру машины удалось выяснить, кому она принадлежит — охотничьему хозяйству, которое помимо всего прочего занимается и переработкой конины. Три месяца Мария бомбила охотхозяйство звонками с просьбой продать ей Броска, либо разрешить ей бесплатно ухаживать на рысаком. Но в ответ слышала отказы.

В 2015 году Батурина уволилась, а через полгода списали и БроскаФото: Личный архив героя публикации

Тогда же Мария и ее бывшие коллеги мониторили сайты объявлений в надежде, что где-то появится информация о продаже списанных в полиции животных. И не зря. Коллега Маши Татьяна Емельянова обнаружила своего коня с полковой кличкой Блеск на сайте частных объявлений «Авито». Узнала по фото. Животное ей в итоге продали за 65 000 рублей без ветсправок и документов — у того, кто продавал, их просто не было. Конь был в ужасном состоянии и через неделю он пал, никакое лечение не помогло. Стресс, живодерские условия содержания, голод и жажда... Остальных лошадок и след простыл. Маша предполагает, что их пустили на мясо.

ЕЩЕ 35 ГОЛОВ НА УБОЙ?

В декабре прошлого года в распоряжении редакции оказался документ с «расстрельным» списком из 35 полицейских лошадей с кличками (Икар, Жезл, Запрет, Забавник....), инвентарным номером, годом рождения. По словам Батуриной, это не просто лошади. Во-первых, они прекрасно воспитаны, великолепно обучены, служили в первом оперативном полку полиции. Во-вторых, все эти животные скорее всего вот-вот пойдут на убой, так же как и в 2015 их «коллеги».

- Почти всех лошадей их этого списка я знаю, - говорит Маша. - Например, Парад, ему всего 10 лет! В документах пишут, что у него защемление нерва. Но такого с ним ни разу не было! У него бельмо, сразу было, как он поступил, но это не мешало ему служить. Я готова его выкупить, если он не нужен.

Дабы не допустить ситуации 2015 года, действующие и уволенные сотрудники полка обратились в юридическую контору к адвокату и зоозащитнику Маргарите Гавриловой. Цель - добиться законных торгов списанных со службы животных.

- Сначала я попыталась понять, кто и как занимается реализацией высвобожденного (списанного) имущества РФ лошадьми 1-го полка. Ибо на официальных площадках информация о них отсутствует, - поясняет юрист. - Ответ был стандартный - ссылка на нормативные акты и официальный сайт госзакупок. Мои сотрудники изучили все электронные аукционы, размещенные МВД России за все годы. Ежегодно продавалось самое разное имущество: от звездочек на погоны до бывшего в употреблении карданного вала. И только лошади ни разу не были включены в перечень имущества, подлежащего продаже. Нет ни единого намека и на продажу животных, списанных в этот раз.

Гаврилова запустила петицию в интернете, направила письма в Администрацию президента, Службу собственной безопасности МВД, в Генпрокуратуру и ФСБ, написала открытое письмо министру внутренних дел Колокольцеву. Кто-то из кавалеристов дошел и до следственного комитета.

Юрист приводит еще факты. С ее слов, все служебные лошади еще в 2016 году якобы «полностью утратившие свои потребительские свойства по физиологическим и возрастным параметрам» до настоящего времени используются на службе. Например, конь Баян 23 ноября 2017 принимал участие в показательных выступлениях по джигитовке, кроме того регулярно используется для патрульной службы, равно как и кобыла Елань.

- Чем именно руководствовались в МВД, списывая их, непонятно, - говорит юрист. - Но это их дело. Я, как и любой другой гражданин РФ, имею право купить товар, освобождаемый из оборота государства. Почему же меня этого права лишают? Это нарушение антимонопольного законодательства. Тем более есть люди, которые готовы не просто выкупить всех лошадей из списка, но предоставить им все условия для проживания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

И сегодня стало известно, что управление МВД все-таки выставило на торги 35 списанных со службы коней.