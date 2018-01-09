Сергей Собянин рассказал о планах продления Люблинско-Дмитровской линии метро

9 Янв. 2018 2018-01-09T13:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Регулярное движение на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская» планируется запустить в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе технического пуска на новом участке метро. Мэр совместно с метростроевцами проехал в мотовозе, инспектируя ход работ на новом участке метро, осмотрел станцию «Селигерская», «Верхние Лихоборы», «Петровско-Разумовская».

- Хорошее событие - продолжаем строительство на севере Москвы, продлеваем Дмитровскую ветку метро. Сегодня проехали по трем станциям во время технического пуска движения. Основные работы закончены от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда, - пояснил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что продление линии метро продолжится до поселка Северный. Продление ветки метро будет касаться шести районов Москвы.

- Около полумиллиона населения почувствует улучшение транспортной ситуации», - добавил градоначальник, а также поблагодарил строителей за то, что они не прекращали свою работу даже в праздничные дни.

Напомним, всего с 2011 года в столице построено 114,4 км новых линий метро, 61 новая станция, 3 вестибюля, 6 электродепо Московского метрополитена и МЦК.

КСТАТИ

Новые станции в деталях

«Селигерская» – расположена вдоль Дмитровского шоссе, в районе развилки с Коровинским шоссе. Станция колонная, мелкого заложения с 2 подземными вестибюлями (выходы на обе стороны Дмитровского шоссе). В отделке станции использованы гранит, керамогранит, композитные панели, молдинги из нержавеющей стали, закаленное стекло.

На «Селигерской» архитекторы применили принцип перетекающего пространства, расширяющегося по пути следования пассажира. Переход, вестибюль станции, эскалаторный спуск и платформа образуют анфиладу залов. Этот архитектурный прием также поможет обеспечить максимальную пропускную способность: пассажиры смогут быстро сориентироваться на станции и легко определить свое местоположение.

Ожидается, что загрузка станции составит 52 тыс. человек в сутки, в том числе в утренний час пик – 6,7 тыс. человек.

У станции «Селигерская» планируется создание капитального ТПУ, обеспечивающего пересадку на метро пассажиров наземного общественного транспорта и водителей личных машин. В состав ТПУ войдут подземные пешеходные переходы, совмещенные с вестибюлями метро, конечная станция НГПТ с зонами посадки-высадки пассажиров, отстойно-разворотная площадка, перехватывающая парковка, стоянка такси, а также многофункциональный комплекс. Запланирована реконструкция и расширение улично-дорожной сети, включая устройство боковых проездов вдоль Дмитровского и Коровинского шоссе.

В настоящее время инвестором (ООО «МосПромЭксплуатация», входит в ГК "Ташир") ведутся работы по разработке концепции и проектной документации ТПУ "Селигерская", проводятся геодезические исследования.

«Верхние Лихоборы» – расположена вдоль Дмитровского шоссе в районе примыкания к нему Бескудниковского бульвара. Станция пилонная, глубокого заложения с 2 подземными вестибюлями (выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к Бескудниковскому бульвару и Дубнинской улице). В отделке станции использованы серый и черный гранит, а также белый и многоцветный мрамор с серыми, красными и коралловыми вкраплениями.

По соединительной ветке от станции «Верхние Лихоборы» поезда смогут проехать к строящемуся электродепо «Лихоборы», предназначенному для обслуживания и ремонта подвижного состава Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ожидается, что загрузка станции составит 80 тыс. человек в сутки, в т.ч. в утренний час пик – 10,4 тыс. человек.

«Окружная» – расположена вдоль Локомотивного проезда, у его пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом. Станция трёхсводчатая, пилонная, глубокого заложения с 2 подземными вестибюлями.

Будет иметь 2 выхода: южный – на Гостиничный проезд, напротив д.6; северный – на Локомотивный проезд и к проектируемому ТПУ «Окружная» (пересадка на МЦК по принципу «сухие ноги» – по надземному пешеходному переходу).

В отделке станции использован натуральный камень – гранит черных и серых тонов, белый и золотисто-жёлтый мрамор.

Интерьеры станции отсылают к Савеловской железной дороге, проходящей поблизости. Образ железнодорожной магистрали архитекторы воссоздадут, подвесив на потолок «Окружной» 5 линий светильников на ажурной конструкции. Свет от них попадёт и на свод станции, и на платформу. Ожидается, что загрузка станции составит 97 тыс. чел. в сутки, в т.ч. в утренний час пик – 12,6 тыс. человек.

Основные работы по строительству станций завершены. Начата обкатка, после которой они будут открыты для пассажиров.