2018-01-09T19:22:40+03:00
Общество

Какие станции метро откроют в Москве в 2018 году

Новые станции метро в Москве начнут запускать уже в ближайшие два месяца
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции столичного метро.Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции столичного метро.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году москвичей ждет много новшеств в метро. Это касается и тех, кто ждет открытия дополнительных станций, и тех, кого достала давка в поездах и на входе на платформы. Предстоящие перемены выглядят так.

ПОЕДЕМ ОТ «ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА» ДО «ПЕТРОВСКОГО ПАРКА»

В скором времени пассажиры поедут на первом участке Большой кольцевой линии метро (прежнее название - Третий пересадочный контур или ТПК) от станции «Деловой центр» до «Петровского парка».

- Все строительные работы уже завершены, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сейчас идет обкатка этого участка. Первые пять станций Большой кольцевой линии метро примут пассажиров в ближайшие месяц – два.

Напомним, во время голосования в «Активном гражданине» москвичи переименовали Третий пересадочный контур в Большую кольцевую линию метро (БКЛ). Длина нового маршрута подземки - 67 километров. До 2020 года на кольце откроют 31 станцию и 21 пересадку на соседние станции метро и Московского центрального кольца. А пока на первом участке БКЛ построили пять станций - «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

По словам Марата Хуснуллина, всего до конца этого года в столичном метро планируют построить более 50 километров линий метро, около 25 станций и три депо для обслуживания поездов.

«Могу с уверенностью сказать, что этот год будет годом метро, - сказал глава стройкомплекса. - Мы планируем сдать небывалое количество станций. Такого количества новых станций и километров линий метро, который запланирован на 2018 год, мы не вводили за всю историю Москвы».

Уточнённый список с информацией о том, какие станции метро откроют в Москве в 2018 году, столичные власти планируют утвердить в ближайшее время.

Марат Хуснуллин: "Такого количества новых станций и километров линий метро, который запланирован на 2018 год, мы не вводили за всю историю Москвы". Фото: Евгения ГУСЕВА

Марат Хуснуллин: "Такого количества новых станций и километров линий метро, который запланирован на 2018 год, мы не вводили за всю историю Москвы".Фото: Евгения ГУСЕВА

«МОСКВА» ВЫХОДИТ НА СОКОЛЬНИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ

В среду, 10 января, то есть уже завтра, по Сокольнической линии метро запустят поезда из восьми вагонов. Напомним, пока такие длинные поезда «Москва» ездили только на Таганско-Краснопресненской линии. В них - сквозной проход, широкие дверные проемы, интерактивные экраны со схемой метро и разной полезной информацией, USB-зарядки. Новая модель поезда «Москва» за счет улучшенного внутреннего пространства вмещает больше вагонов при прежней длине платформы. Сейчас в столичной подземке в основном поезда состоят из семи вагонов.

Теперь до конца января на красной ветке у 40 процентов составов добавится еще один вагон. «Один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки», - написал мэр Сергей Собянин на своей страничке в «Твиттере».

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