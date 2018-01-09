Директор кондитерской фабрики, застреливший охранника, уверяет, что в него сначала стреляли рейдеры, а он пытался себя защитить

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:36:10+03:00

Декабрь 2017 года. Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Пресненском районном суде. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

Илья Аверьянов сидит в СИЗО в одной камере с бывшими силовиками, которых обвиняют в тяжких преступлениях

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Стрельба на кондитерской фабрике «Меньшевик» стала, пожалуй, самым громким криминальным происшествием в Москве конца прошлого года. Напомним, 27 декабря очевидцы сообщили о перестрелке на Иловайской улице. Это промзона на юго-востоке города. В здание фабрики в то утро вошли судебные приставы. Кирпичная шестиэтажка по решению суда отошла к новым владельцам. Но прежний директор «Меньшевика» Илья Аверьянов был активно против. Приставов и представителей своих кредиторов он встретил с карабином «Сайга» в руках. Говорят, после словесной перепалки грянули выстрелы... На месте погиб сотрудник ЧОП Алексей Осипов, который представлял оппонентов «конфетного короля». Полиция с Росгвардией оцепили часть промзоны, несколько часов не могли войти в здание фабрики. Его пришлось штурмовать. Но Аверьянова внутри не нашли. Оказалось, он сбежал еще утром. «Сайгу» нашли в помещениях «Меньшевика». Беглого бизнесмена поймали почти через сутки на улице Правда.

Илья Аверьянов сейчас под арестом в СИЗО «Медведь» - так в народе называют Следственный изолятор №4, который находится в Южном Медведково. Сюда к нему в понедельник приезжали правозащитники, представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы - эта организация следит за соблюдении прав заключённых.

- Аверьянова содержат в пятиместной камере, - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - В этой камере сидят бывшие сотрудники силовых организаций, которые теперь проходят по особо тяжким делам. Как я понимаю, Илья Аверьянов попал именно сюда как бывший кадровый офицер погранслужбы.

По словам Мельникова, камера - самая обычная. Две двухъярусные кровати, одна одноместная. Крашенные стены. Туалет за кирпичной перегородкой. Из дополнительных радостей есть маленький телевизор. Правда, показывает плоховато.

- Особых жалоб на содержание у Аверьянова нет, - говорит правозащитник. - Хотя он довольно подробно рассказывал об обстоятельствах, которые предшествовали перестрелке на фабрике «Меньшевик». Он говорит, что уже несколько лет рейдеры пытались захватить его бизнес. Это началось еще четыре года назад.

О проблемах фабрики «Меньшевик» мы уже рассказывали. В 2013 году Илья Аверьянов занял деньги у брокерской компании «Денэм Холл». 90 миллионов рублей - под залог здания своей фабрики. Говорят, пошел к «частникам», потому что в банках кредит ему уже не давали. Но с выплатами возникли проблемы. Уже в 2014-м кредитор подал на владельца «Меньшевика» в суд, требуя взыскать долги. Поначалу сторону договорились о мировом соглашении. Аверьянов обязался заплатить по счетам. Но что-то не получилось. В итоге «зависли» 68 миллионов рублей. Суды растянулись на годы. Обычно суды вставали на сторону «Денэм Холла» и его гендиректора Шамсутдина Раджабова. Аверьянов пытался их оспаривать. Подавал в суд и на отделы судебных приставов. Но продолжал проигрывать. Говорят, последние месяцы фабрика работала уже в фактически чужом здании.

- По словам Илья Аверьянова, его оппоненты сфальсифицировали документы, суды по ним принимали незаконные решения, а официальные органы, в которые он жаловался, бездействовали, - говорит Иван Мельников. - По тому, что рассказывает мужчина, действительно складывается картина рейдерского захвата. Правоохранительным органам нужно во всем этом разобраться.

Тем временем Илье Аверьянову предъявлено обвинение по тяжкой статье «убийство». Это до 15 лет реального срока.

- Илья никого не хотел убивать, - заявил «КП» один из близких Аверьянова. - Он приехал на фабрику, чтобы забрать из сейфа документы - не хотел, чтобы они достались рейдерам. «Сайгу» он тоже прятал в сейфе. Он говорит, что в то утро на фабрику заявились человек двадцать - помимо приставов там были еще вооруженные люди. Разговора не получилось. Илья говорит, что в него первые начали стрелять. А он с помощью карабина лишь пытался себя защитить. В охранника попал случайно.

К слову, на фабрике криминалисты действительно нашли гильзы от травматического оружия. У Аверьянова такого не было. Сейчас следователю предстоит разобраться, сложить многочисленные детали в общую картину. На новогодние праздники следствие, как и вся страна, брало паузу. Основные допросы, выезд с обвиняемым на место - это все еще предстоит.

Отметим, что 18 января в суде должны разобрать очередной иск «Денэм Холл» к «Меньшевику» - о запуске процедуры банкротства кондитерской фабрики.

КАК ЭТО БЫЛО

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Утром 27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской (находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы, сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику. Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его (подробности)

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