Следователь из Московской области не пропустил двух генералов в лифт и получил выговор

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:53:33+03:00

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Подмосковный следователь Савченко получил выговор за то, что не пропустил в лифт начальника МВД Московской области Виктора Паукова и его заместителя Виктора Ищенко. Как такое произошло? В здании МВД России по Московской области служебный лифт ждали четыре мужчины, двое из них оказались генералами, третий — следователь, четвертый участник остался неизвестным — предположительно, не сотрудник МВД. Когда лифт прибыл, то из него вышел один мужчина, а стоявшие ближе всех к двери посетитель и следователь Савченко направились к лифту, оставив позади высшее руководство. Очевидно, что лифт четверых бы не выдержал по технике безопасности, поэтому генерал-лейтенант Пауков и генерал-майор Ищенко предпочли не входить и дождаться следующего. После новогодних праздников случай 27 декабря рассмотрели тщательно и посчитали, что Савченко повел себя некорректно и мог бы пропустить генералов вперед.

- За нарушение Дисциплинарного Устава органов внутренних дел, выразившееся в несоблюдении субординации и проявления неуважения к руководству, на старшего следователя 4 отдела Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области начальником ГСУ генерал-майором юстиции Александром Ворониным наложено дисциплинарное взыскание – выговор, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как уточнила Петрова, сотрудники полиции должны уважительно относиться как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД России по Московской области. А также объяснила, что все сотрудники внутренних дел обязаны «соблюдать требования к служебному поведению», «соблюдать субординацию» и «проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы».