Гибридный медицинский комплекс военных врачей помогает простым москвичам

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:35:21+03:00

Самому молодому военному госпиталю – Центральному военному клиническому госпиталю имени А.А. Вишневского – только в следующем году исполнится 50 лет

Изменить размер текста: A A

Но медикам клиники есть чем похвастаться. «Мы, в принципе, обошли всех!» - заявляет начальник ЦВКГ Александр Владимирович Есипов. В любом другом случае такая фраза звучала бы слишком самоуверенно, но не в случае с госпиталем имени Вишневского.

Скачок в будущее

Посудите сами – за последние несколько лет в клинике произошли серьезные перемены: появились новые корпуса, а в старых полным ходом идет ремонт; обозначились новые направления работы — например, в декабре открылся Центр сочетанной боевой травмы. Самое важное — у медиков теперь есть передовое оборудование.

В операционной гибридного комплекса. Фото ЦВКГ имени Вишневского

Но даже среди всех этих нововведений особо выделяется фантастический гибридный комплекс, внешний вид операционной которого заставит любого поверить в то, что он попал в будущее!

Почему уровень технической оснащенности военного госпиталя может оказаться важным фактором для каждого из нас? Дело в том, что ЦВКГ имени Вишневского помогает не только военным. В клинике уже полтора года работают с дорожно-транспортными происшествиями.

Дорожные войны

«От военных врачей всегда хотят, чтобы они были практически готовы к оказанию помощи на поле боя», - рассказывает Александр Владимирович Есипов. И врачи всегда готовы! Мало того, медики оказывают помощь москвичам, попавшим в ДТП, – госпиталь заключил с московскими и подмосковными властями договор о помощи на дорогах.

Обычно травмы человека, попавшего в аварию, схожи с боевыми – страдают сразу несколько областей: голова, грудь, живот и часто конечности. Пострадавших прямо с дорожного полотна в течение часа на вертолетах (в госпитале есть две площадки) доставляют в операционную, где им оказывают всю необходимую помощь. Поэтому смертность от ДТП в городе упала до 10 процентов.

Вертолетная площадка в гостипале. Фото ЦВКГ имени Вишневского

Вертолетами, прямо из московских аэропортов, транспортируют в клинику и тяжелых пациентов из других городов и стран. Таким образом получилось, что к началу сирийской кампании госпиталь уже был готов работать и с военными, и с гражданскими пациентами.

Операционная из фантастического фильма

«Всё это нужно людям!» - говорит руководитель Центра кардиохирургии Александр Николаевич Лищук, когда мы стоим внутри похожей на декорации к фантастическому фильму гибридной операционной. На стенах висят мониторы, везде установлены футуристического вида приборы, посреди зала – операционный стол. А начальник центра кардиохирургии рассказывает, что это первый и пока единственный гибридный комплекс в стране. Операционные есть, например, в Бакулевке, а вот такого комплекса — с реанимационной палатой, станцией заготовки крови, системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами, возможностью сделать экспресс-гистологию и многими другими функциями — нет в России ни у кого, кроме ЦВКГ имени Вишневского.

Все необходимые действия и процедуры можно совершить в одном месте – никуда не надо выезжать! Мало того, комплекс абсолютно автономен – у него своя система электроснабжения и кондиционирования воздуха.

Именно в гибридную операционную сразу же после дорожной аварии попадает пациент с тяжелыми и множественными травмами. Фото ЦВКГ имени Вишневского

Всё это нужно для работы с политравмами, характерными для пострадавших в ДТП или во время военных действий. Именно в гибридную операционную сразу же после дорожной аварии попадает пациент с тяжелыми и множественными травмами.

И здесь комплекс оказывается почти незаменимым. Его операционная позволяет одновременно работать с несколькими областями тела и экономит время оказания помощи человеку, который получил травму в ДТП, минимум на восемь дней. «Сейчас не бывает простого ранения – зачастую раненым нужно проводить не одну операцию. То, что раньше делали в два или три этапа, сейчас происходит одновременно в одном зале, - рассказывает Александр Лищук. - Представьте себе, что больному сделали операцию на сосудах головы. Потом у него всё это должно зажить, он выписывается домой и через некоторое время поступает на операцию на сосудах сердца или ног. Наш же комплекс позволяет оперировать сразу на всех участках тела». Реабилитация проходит быстрее, и человек сразу возвращается «в жизнь».

Высокотехнологичный стол

Мы продолжаем осматривать зал: «Аппарат, который вы здесь видите, — ангиограф. У него есть функция компьютерной томографии. Все сосуды больного обследуются, и все варианты операции, начиная от головы и заканчивая ногами, здесь можно проводить», - рассказывает Александр Николаевич. В помещении рядом происходит сбор данных о пациенте.

Всё оборудование позволяет одновременно проводить полостную операцию — например, на открытом сердце — и оперировать на сосудах или на аорте закрытым способом — через бедренные и лучевые артерии. Фото ЦВКГ имени Вишневского

Всё это оборудование позволяет одновременно проводить полостную операцию — например, на открытом сердце — и оперировать на сосудах или на аорте закрытым способом — через бедренные и лучевые артерии.

Даже стол в операционной высокотехнологичный. Благодаря специальной конструкции каталки, больного не нужно перекладывать, и после операции он на этом же столе уезжает в реанимацию.

В зале операционной, конечно же, есть мониторы и оборудование, которые позволяют в онлайн режиме вести консультации с зарубежными врачами. Правда, в клинике признаются, что скорее им чаще приходится консультировать иностранцев. Врачи госпиталя также регулярно ездят на стажировки и общаются с коллегами из других стран.

Александр Есипов, Александр Лищук и Сергей Готье. Фото ЦВКГ имени Вишневского

Медики с гордостью рассказывают, что сейчас оборудованию их госпиталя по-хорошему завидуют в ведущих клиниках страны.

Что же дальше?

Первые операции в комплексе врачи начали проводить в августе 2017 года. Сейчас он работает постоянно. Недавно хирурги провели операцию по установке гибридного клапана в сердце — без разрезов, клапан был доставлен в сердце через бедренную артерию. Такая операция сильно сократила время пребывания больного в стационаре и период восстановления.

Но медики госпиталя даже не думают останавливаться на достигнутом. Руководитель ЦВКГ имени Вишневского Александр Владимирович Есипов рассказал нам, что в клинике возлагают большие надежды на возможности гибридного комплекса при трансплантации внутренних органов. Госпиталь очень близок к тому, чтобы начать работать в этой области. Уже подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Коллеги помогают военным врачам войти в эту систему. «Лучшего места, чтобы реализовать программу по трансплантологии, чем гибридная операционная – нет!» - заявил Есипов. Специалисты госпиталя уже ездят вместе с медиками из центра трансплантологии и делают пересадки.

Подписание соглашения о сотрудничестве с ФГБУ «НМИЦ ТИО им. Ак. В.И. Шумакова». Фото ЦВКГ имени Вишневского

Сотрудники госпиталя Вишневского признаются, что такие разительные перемены, масштабное обновление и закупка нового оборудования не были бы возможны без политического решения нынешнего министра обороны С.К. Шойгу. «Сергей Кожугетович приехал в госпиталь и поставил первоочередную задачу – сделать его основным звеном в помощи людям», - рассказал Александр Николаевич Лищук. Сейчас вокруг госпиталя складывается целый городок. «Для такой агломерации, как Москва и Московская область с пятидесятимиллионным населением, такое медицинское учреждение просто необходимо», - считает руководитель Центра кардиохирургии. - «Госпиталь оказывает много помощи для сохранения жизни и здоровья людей».

Вот так и получилось, что благодаря военным у пострадавших в ДТП москвичей и их родственников появилась надежда!