Активисты, выступающие против застройки природных территорий, выкопали гигантскую надпись «Господи, помоги России»

10 Янв. 2018 2018-01-10T17:57:09+03:00

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Если открыть раздел «карты» в Google или Yandex и ввести в поисковую строку координаты 55.870355 и 37.365176, всплывет пустынная местность, а проще говоря поле - рядышком с деревней Гаврилково. Она расположена в области, но почти на самой границе с Москвой (между Химками и Красногорском).

Накануне пользователи социальных сетей начали активно репостить картинку, на которой написано «Господи, помоги России». Некоторые даже предположили, что это земля русская внезапно овладела грамотой и попросила у Всевышнего помощи.

Однако муниципальные депутаты Митино заверили «КП», что мистика тут ни при чем. Оказывается, эту фразу вырыли активисты близлежащих районов, выступающих против жилой застройки в этой местности (долина реки Сходня), а также против строительства мусоросжигательного завода.

Причем «Господи, помоги России» - это уже второй призыв, который видно из космоса. До этого на том же месте была выкопана надпись «Путин, помоги Сходне». Но она таинственным образом исчезла. На сайте Викимапии, объединяющем информацию Google Maps с технологией вики, говорится, что это случилось аж восемь месяцев назад. Просто СМИ в то время не обратили на масштабный призыв никакого внимания.