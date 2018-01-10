Подмосковье готово принять новые эффективные кадры

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:12:18+03:00

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В подмосковной Истре сегодня стартовал первый полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» для регионов Центрального федерального округа. В церемонии открытия приняли участие первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Конкурс «Лидеры России» организован Высшей школой госуправления РАНХиГС (Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России) по поручению Владимира Путина. Конкурс - один из ключевых проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Принять в нем участие может любой гражданин России до 50 лет. Единственное условие - опыт управленца не меньше 5 лет. А для тех, кто моложе 35 – не меньше 2 лет работы на руководящей должности. На первом этапе лучших выбирают в субъектах РФ (заявки подали в общей сложности 200 тысяч россиян!). Затем проходят полуфиналы в федеральных округах. Ну а финал состоится уже в феврале в Сочи.

- Проигравших быть не может, потому что все прошедшие в полуфинал - уже очень серьёзный кадровый резерв для всех уровней управления, - обратился к участникам конкурса во время церемонии открытия Сергей Кириенко.

В церемонии открытия приняли участие первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Автор фото: Александр Щемляев

- У нас нет обязательного требования, что участники конкурса должны хотеть идти на государственную или муниципальную службу. Президент России, ставя задачу проведения этого конкурса, исходил из того, что стране нужны квалифицированные управленцы. А где вы будете применять свои силы - это ваш выбор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подчеркнул, что область рассматривает конкурс «Лидеры России» как качественную площадку для поиска новых эффективных кадров.

- Для нас интересны все участники полуфинала, этого важного проекта, потому что это коллеги, которые реализовали себя в том или ином амплуа, состоялись в той или иной отрасли – здравоохранении, образовании, - заявил губернатор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в открытии полуфинала конкурса «Лидеры России» по ЦФО. Автор фото: Александр Щемляев

- Мы ждем всех в Подмосковье, у нас растущий регион, нам нужны грамотные управленцы, мотивированные, подготовленные. Я надеюсь, что их профессиональные и человеческие качества позволят нам найти новых лидеров и задействовать их в самых актуальных сферах.

В Истре полуфинал проходит на базе Корпоративного университета Сбербанка. Окружной конкурс собрал около 300 участников со всех областей ЦФО. Подмосковье здесь представляют более 70 человек.

Конкурсные задания проводятся в различных управленческих компетенциях. Жюри следит, как участники могут работать индивидуально и в группе, оценивая их лидерские качества, открытость для инноваций и коммуникаций.

Что касается февральского финала, в Сочи отправятся 300 человек со всей страны. Из них выберут 100 лучших. Каждый победитель получит образовательный грант на 1 миллион рублей. В течение ближайшего года «Лидеры России» смогут посещать консультации с участием госдеятелей и топ-менеджеров крупнейших российских компаний. Тем, кому будет интересно дальнейшее развитие, имеют возможность поучаствовать в специальной программе подготовки высшего кадрового резерва страны.

В рамках конкурса в Истре также прошел круглый стол, посвященном текущим достижениям платформы «Россия - страна возможностей», пилотным проектам и их дальнейшему распространению на всю территорию страны. В этом заседании принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.