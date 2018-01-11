Широка Масленица в Парке Горького: на декорации и чучело потратят 13 миллионов рублей

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:54:19+03:00

В самом же парке говорят, что сумма предварительная и может измениться

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Не успели отгреметь новогодние праздники и обсуждения зеркальной елки-куб за 12 миллионов рублей перед входом в Парк Горького, как в интернете начали считать, зачем на празднование Масленицы тратить аж 13 миллионов рублей? Неужели вот так возьмут и сожгут дорогостоящее чучело? Нельзя ли попросить какой-нибудь Дом культуры сделать его из простых материалов? «Комсомольская правда» выяснила, что немалая сумма, а именно 13 049 350 рублей, появилась на сайте госзакупок. Там есть и объяснение, зачем нужны деньги.

- Оказание услуг по подготовке, организации и техническому сопровождению культурно-массового мероприятия «Масленица» на территории «Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького», - значится на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

По некоторым данным, в планах у парка установить возле Главного входа 6-метровый шар в виде Солнца, а еще 8-метровое чучело и несколько инсталляций «Башня» и «Лабиринт». Также готовятся театральные постановки, традиционные развлечения для детей и взрослых. В самом парке объясняют, что сумма для проведения культурного мероприятия может измениться, скорее всего, уменьшится. В настоящее время был только объявлен аукцион на право оказания услуг по подготовке и организации праздника, который должен состояться 17-18 февраля.

- Мы пока не комментируем, как будет проводиться Масленица в парке, и сколько это будет стоить, - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе Парка Горького.