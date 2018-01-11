Ночь с четверга на пятницу станет в Москве самой холодной за всю зиму

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:54:22+03:00

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В Москву пришли долгожданные морозы – уже сегодня вечером столбики термометров опустятся до -7 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

- Текущая зима пока не отличалась низкими температурами, - отметил эксперт. – Пока холоднее всего было 26 декабря, когда температура воздуха понижалась до -7,4. Но уже в четверг в столичный регион начнут поступать холодные массы воздуха из Арктики. Осадки прекратятся, и ночью похолодает до минус 10 – минус 12 градусов.

В пятницу и субботу погода тоже ожидается морозной – до -6 градусов днем и -10 ночью. С учетом северного ветра и растущего атмосферного давления (специалисты обещают на этих выходных рекордные 768 мм.рт.ст.), погода будет не самой подходящей для прогулок на свежем воздухе. По прогнозам синоптиков, холода продлятся и всю следующую неделю.

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