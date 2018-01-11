В Подмосковье 37-летний мужчина зарезал семью из трех человек

11 Янв. 2018 2018-01-11T14:11:28+03:00

Сейчас сотрудники СК выясняют, сколько денег взял подозреваемый и куда они делись Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подозреваемого задержали в тот же день по горячим следам

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Громкое преступление произошло в подмосковном городе Егорьевске. 37-летний житель города решил ограбить знакомую семью - мужа и жену, а также их сына. Причем родители жили в одной квартире, а сын в другой. Они расположены недалеко друг от друга (на одной улице). О том, что у семейной пары есть деньги, злоумышленник узнал от их сына, с которым дружил. Тела трех убитых обнаружили в их квартирах 11 января.

- Отцу было 64 года, его супруге 67, а сыну 42, - рассказал «Комсомолке» источник в областном управлении Следственного комитета. - Подозреваемый был почти сразу задержан. Денег при нем не оказалось.

Давать показания мужчина пока не может, так как находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его в спящем виде доставили в изолятор. Разговаривать с ним следователи начнут после того, как он придет в себя.

По некоторым данным, орудие убийства (нож) было также найдено.

Сейчас сотрудники СК выясняют, сколько денег взял подозреваемый и куда они делись. Некоторые соседи убитых видели, как задержанный мужчины заходил в квартиру семейной пары. Их опрашивают следователи.

Уголовное дело собираются возбудить по 105-й статье Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).