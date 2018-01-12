2018-01-13T00:41:49+03:00
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В старый Новый год в «Высоцком» выступит «Современная почта»

Солист коллектива — заместитель генерального директора Большого Театра Олег Мисковец
Алина ЧЕРНОВА
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Группа "Современная почта"Группа "Современная почта"
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14 января клуб «Высоцкий» отметит праздничным концертом «Старый Новый год» группы «Современная почта» под руководством поэта и исполнителя, заместителя генерального директора Большого Театра Олега Мисковца.

Работа в знаменитом БДТ (в прошлом) и Большом театре России (в настоящем) и четыре поэтических сборника, судя по всему, и стали для Мисковца источником вдохновения для песен о времени и о любви к музыке.

Напомним: «Современная почта» начала концертную деятельность в 2013 году и уже выпустила три альбома. Жанр группы можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Мисковец собрал в своем коллективе одних из самых профессиональных музыкантов столицы: Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Рузана Сугарова (клавиши), Полина Канашенок (ударные). Фронтмен группы, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара).

Когда: 14 января в 19:30.

Где: Клуб «Высоцкий» (улица Высоцкого, дом 3).

Цена билета: вход свободный.

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