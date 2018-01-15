Птицы нашего двора: делаем правильные кормушки

15 Янв. 2018 2018-01-15T10:48:15+03:00

Корреспондент «КП» побывал в приюте для пернатых и выяснил, как жители Москвы могут помочь им зимой

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Иной раз стоишь на остановке, ждешь маршрутку. А по обочине ковыляет голубь. Весь лохматый. Хромой. С прищуренным глазом. Как будто с фронта вернулся. И наверняка голодный. Бывает, что к такой птице приблизится человек, а у нее даже сил нет, чтобы взлететь. И как ей, кроме кормежки, можно помочь? Отнести на ветеринарную станцию? Но там за ней не будут ухаживать. Притащить домой в квартиру? Боюсь, ни один из ваших домашних этого не оценит. К тому же хромой голубь может быть запросто заражен орнитозом, который передается человеку (а потому, если уж хотите ему помочь, как можно меньше контактируйте и без защитной маски и резиновых перчаток не подходите).

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Оказывается, в Москве есть приют для птиц, в котором пернатых реабилитируют и потом выпускают на свободу. Находится он в парке «Сокольники» и насчитывает в своих клетках больше ста птиц. Все они в свое время попали в тяжелую жизненную ситуацию. Кто-то порезал крыло на чердаке заброшенного дома. Кто-то стал жертвой охотника и получил ранение. Кто-то просто заболел. В приюте, кроме его руководителя и основателя Вадима Мишина, работают два орнитолога. Пять лет назад они взялись за создание соколиной слободы и принимали только ловчих птиц. Но потом проект перерос сам себя, потому что в орнитарий люди стали приносить самых разных пернатых. Сейчас там живут ястребы, совы, коршуны, скворцы, дятлы, утки, петухи и многие другие.

Сокол. Настоящий охотник и старожил приюта.Фото: Павел КЛОКОВ

- И к каждому гостю нужен персональный подход, - рассказал «КП» Вадим Мишин. - Вот принесли нам недавно серую неясыть. Очень красивая и милая птица. Но хозяева держали ее в домашних условиях - и не справились. Потому что она дикая. И нужно понимать, как с ней обращаться, где лучше держать, чем кормить и так далее.

Серую неясыть привезли в приют из домашних условий. Хозяева с ней просто не справились.Фото: Павел КЛОКОВ

В одной из клеток живут два канюка, которых по праву можно назвать мужем и женой. Несколько месяцев назад самец прошел курс реабилитации, и пришло время отпускать его на свободу. Орнитологи это делают там же - в парке «Сокольники». Но, пролетев над Москвой, канюк вернулся к родной клетке, где его ждала самка. Это повторялось несколько раз. И сотрудники приюта решили оставить его со своей сожительницей.

Делаем правильные кормушкиФото: Геннадий БИСЕНОВ

- У нас проходят экскурсии, и о каждом постояльце рассказывают какую-то историю, - говорит Мишин. - Интересно всем - и детям, и взрослым.

А это сипуха, хищная птица. Встречается практически на всех континентах, кроме Антарктиды.Фото: Павел КЛОКОВ

- А какие птицы не возвращаются? - спросил я. - Предпочитая халявному корму свободу...

- Ястребы. Не было ни одного случая. Пожалуй, самая вольная птица. Настоящий волк с крыльями.

Время работы орнитария в парке «Сокольники» - с 11.00 до 21.00 (вторник - воскресенье). Билет стоит 300 рублей.

Скворец. В приют попал из-за раненного крыла.Фото: Павел КЛОКОВ

ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО ТЕПЛОЙ ЗИМЫ ДРОЗДЫ НЕ УЛЕТЕЛИ

В Москве сейчас зимуют самые разные птицы - и все они нуждаются в человеческой поддержке. Вы только представьте: от холода и голода 80% из них погибают. Самое главное, чем мы им можем помочь, это кормежка (чем лучше угощать пернатых - см. графику). Но делать это нужно с умом. Многие жители городов, например, любят крошить уткам черный хлеб, а делать этого нельзя. Или кормят голубей жареными семечками. Это тоже для них очень вредно.

- В последнее время некоторые перелетные птицы зимой остаются в Москве, - рассказали «КП» в орнитарии в «Сокольниках». - Просто уникальные патриоты - дятлы. И желна, и пестрые, и белоспинные, и седые, и зеленые. Все они живут здесь и кормятся как могут. Спасают наши леса, уничтожая всяких древоедов. Много синиц - и тоже разных видов. Зяблики тоже остаются зимовать в Москве. Люди заметили, что этой зимой очень много дроздов. И это тоже связано с теплой зимой: они попросту не стали улетать в теплые края. И это хорошо: например, дрозды-рябинники приносят пользу, потому что, кроме различных зернышек, склевывают некоторых паразитов. Но больше всего в столице из-за аномального тепла ворон. А вот это печально.

Вороны - умные птицы, но жестокие. Они разоряют гнезда, не жалея ни птенцов, ни родителей. Лет десять назад их было еще больше. Сейчас численность сократилась из-за того, что московские улицы стали лучше убирать и корма стало меньше. К тому же открытых свалок во дворах почти не осталось. А вороны на них устраивают пир на весь мир.

Чем кормить.

ОТ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ НЕ БУДЕТ ВРЕДА

Недавно в соцсетях дружно осудили молодого человека, который сделал кормушку из пластиковой бутылки. Мол, это химический удар по экологии. По мнению орнитологов птичьего приюта, совершенно не важно, из какого материала делать кормушку. Главное, чтобы человек за ней следил, подкладывал корм и не бросал. Иначе пластиковая кормушка ничем не будет отличаться от бутылки, брошенной на землю. Только следите, чтобы края отверстия были неострыми и без зацепок. Желательно их обклеить изолентой, чтобы птица не поранилась.

Делаем кормушку правильно.

ОТ ЧЕГО ПОГИБАЮТ ПЕРНАТЫЕ

- Замерзают на сильном морозе,

- от голода,

- врезаются в окна высотных торговых центров (в основном это молодые синицы),

- заражаются орнитозом и другими инфекционными заболеваниями (чаще всего голуби и вороны),

- травятся химикатами, которые используются для уничтожения клещей.