2018-01-15T09:16:24+03:00
Общество

На ВДНХ - настоящий «Космос»!

В обновленном павильоне разместят более 50 уникальных экспонатов - в том числе и орбитальный комплекс «Мир» в натуральную величину
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Под куполом павильона установили вот такую люстру. Это точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля в 1930-е годы. 2018. Фото: vdnh.ruПод куполом павильона установили вот такую люстру. Это точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля в 1930-е годы. 2018. Фото: vdnh.ru
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Ремонта павильон «Космос» не знал более 25 лет. В 90-е годы все экспонаты демонтировали и сдвинули под большой купол, часть из них была повреждена и разворована. А в самом павильоне торговали электроникой, позже развернули ярмарку «Сад и огород».

Обновленный павильон откроется весной. Теперь там будет крупнейший в России музейно-выставочный центр «Космонавтика и авиация». Посетители увидят более 120 образцов космической техники, в том числе макеты «Спутника-1», космического аппарата ГЛОНАСС-К и орбитального комплекса «Мир» в масштабе 1:1. Дети, молодежь и взрослые познакомятся с космической наукой и медициной, а также узнают об исследовании Земли и других планет.

Вернуть павильону космическую составляющую решили осенью 2015 года, тогда же и начали масштабную реставрацию.

- Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол. Сейчас идут последние приготовления к открытию, - рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Что будет в центре «Космонавтика и авиация»

Что будет в центре «Космонавтика и авиация»

Вернули на место (под купол павильона) и золотую люстру в виде кремлевской рубиновой звезды. Точнее, ее пришлось воссоздать, потому что она была утеряна в 70-е годы. История рубиновой звезды довольно любопытная: изначально она украшала Троицкую башню Кремля - с 1935 по 1937 год. После того как ее сняли из-за темного оттенка, 4-метровая звезда попала в хранилище. А с 1954 года она появилась под куполом павильона «Космос» и светила почти 20 лет.

- Каркас новой звезды изготовлен из черного металла. Лучи светильника также металлические, со вставками из стекла рубинового цвета. На них закреплены декоративные элементы из латуни в виде колосьев пшеницы, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

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