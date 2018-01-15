2018-01-15T22:29:45+03:00
Общество

Новый рекорд погоды в Москве: Самый темный месяц в истории

За весь декабрь солнце ни разу не показалось на небе. Такого за 140 лет метеонаблюдений еще не случалось
Юлия СМИРНОВА
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Увы, погода перешла на темную сторону силыУвы, погода перешла на темную сторону силыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аномальная зима в столице уже побила множество рекордов - и по температуре, и по дефициту снега, и по небывалым для этого времени года дождям. И вот только что синоптики Московского метеобюро отчитались еще об одном достижении.

Декабрь 2017 года стал самым темным месяцем за всю историю наблюдений за погодой. А ведутся они в столице уже 140 лет. За месяц солнце ни на час не показалось в небе! То есть формально над горизонтом оно, конечно, поднималось. Но москвичи светила так и не увидели. Мало того, что световой день короткий, так еще и небо постоянно было затянуто плотными облаками. Практически полярная ночь в средней полосе!

До сих пор самым темным месяцем в истории считался декабрь 2000 года - тогда солнце сияло "целых" 3 часа. А по климатическим нормам Москве в декабре положены 18 солнечных часов. Увы, погода перешла на темную сторону силы...

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